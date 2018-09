Cortona, verso la nuova stagione di prosa: abbonamento e programma. Arrivano anche Solenghi, Lopez, Preziosi e Solfrizzi

La collaborazione tra Amministrazione Comunale di Cortona ed Accademia degli Arditi propone da anni una delle migliori stagioni di prosa di tutta la Toscana.

Si avvicina l’inizio della stagione di prosa 2018/2019 del teatro Signorelli di Cortona: in cartellone 12 spettacoli da ottobre 2018 a marzo 2019

Dal 10 settembre è attiva la campagna per il rinnovo dell’abbonamento, si chiuderà il 6 ottobre; dall’8 al 20 ottobre spazio per i nuovi abbonamenti

Gli abbonamenti comprendono 6 spettacoli.

turno giallo

A testa in giù, Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show, Van Gogh, Grease, Madama B., Il piacere dell’onestà)

turno verde

A testa in giù, Ho perso il filo, Sei personaggi in cerca d’autore, Van Gogh, Grease, Madama B.)

Il costo è: platea e palchi cat. A € 135 – palchi cat. B € 95

La vendita dei biglietti per lo spettacolo del 30 e 31 Ottobre 2018 (A TESTA IN GIU’) sarà effettuata dal 25 Ottobre 2018.

Per tutti gli altri spettacoli della stagione teatrale sarà effettuata dal 5 Novembre 2018

Questo il cartellone della stagione di prosa 2018/2019 del teatro Signorelli

turno giallo

martedì 30 ottobre

Emilio Solfrizzi Paola Minaccioni

A TESTA IN GIÙ di Florian Zeller

giovedì 13 dicembre

Massimo Lopez & Tullio Solenghi

MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW

scritto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi

Lunedì 14 gennaio

Alessandro Preziosi

VAN GOGH – L’odore assordante del bianco

di Stefano Massini

regia Alessandro Preziosi

Martedì 5 febbraio

GREASE

di Jim Jacobs e Warren Casey

produzione Compagnia della Rancia

mercoledì 6 marzo

Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei

Danza

MADAMA B. – Viaggio verso Butterfly

coreografie Monica Casadei

musica Giacomo Puccini

giovedì 21 marzo

IL PIACERE DELL’ONESTÀ

di Luigi Pirandello

regia Alessandro Averone

turno verde

mercoledì 31 ottobre

Emilio Solfrizzi Paola Minaccioni

A TESTA IN GIÙ di Florian Zeller

martedì 13 novembre

Angela Finocchiaro

HO PERSO IL FILO

regia Cristina Pezzoli

giovedì 6 dicembre

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE

di Luigi Pirandello

regia Michele Placido

martedì 15 gennaio

Alessandro Preziosi

VAN GOGH – L’odore assordante del bianco

di Stefano Massini

regia Alessandro Preziosi

mercoledì 6 febbraio

GREASE

di Jim Jacobs e Warren Casey

produzione Compagnia della Rancia

giovedì 7 marzo

Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei

Danza

MADAMA B. – Viaggio verso Butterfly

coreografie Monica Casadei

musica Giacomo Puccini

Per informazioni : Teatro Signorelli Tel. 0575 601882 info@teatrosignorelli.com