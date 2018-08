Concorso nazionale di poesia. Opere inedite da inviare entro il 30 settembre

L’Accademia Casentinese di Lettere, Scienze, Arti ed Economia, che ha sede a Borgo alla Collina (Castel San Niccolò) ed è guidata dal presidente Claudio Santori, ha indetto il primo concorso nazionale di poesia a tema libero in lingua italiana, intitolato ad Alessandro ed Elves Vettori. Al concorso, riservato ad autori maggiorenni, ogni concorrente può partecipare con un massimo di tre poesie inedite; ogni lirica non deve superare i trentacinque versi. Le poesie dovranno essere inviate (in formato word) all’indirizzo e-mail timang@alice.it o a Giselda Landi, via Londa 35, 52015 Pratovecchio Stia (Arezzo).

Il regolamento prescrive che gli elaborati debbano essere inviati entro il giorno 30 settembre 2018; le opere partecipanti saranno giudicate da una giuria qualificata di professori universitari e di scuola superiore. È inoltre previsto che la commissione giudicatrice assegnerà un primo, secondo e terzo premio, da consegnarsi di persona agli autori premiati nell’ambito di una cerimonia pubblica che si svolgerà il 22 dicembre 2018 alle ore 17.30 a Borgo alla Collina (Arezzo) presso il Castello del Landino, sede della prestigiosa Accademia Casentinese.

Ad altri dieci poeti meritevoli, non classificati nella rosa dei primi tre, saranno assegnati per la partecipazione attestazioni di merito e un libro. L’esito del concorso e relativa graduatoria saranno resi noti nel sito dell’Accademia. Altre informazioni possono essere richieste a Giselda Landi al recapito telefonico 0575.583550. Per partecipare si consiglia comunque di prendere visione attentamente dell’articolato bando, facilmente reperibile in Casentino e disponibile anche on line nella pagina Facebook “Accademia Casentinese”.