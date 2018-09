Concerto propiziatorio del Palio della Balestra. A Sansepolcro si esibiscono gruppi musicali e vocali

La marcia di avvicinamento al grande appuntamento di domenica 9 settembre prosegue con il concerto propiziatorio del Palio della Balestra. Nel suggestivo scenario di piazza Garibaldi (in caso di maltempo all’interno della Cattedrale), alle 21 di giovedì 6 settembre si esibiranno i seguenti gruppi cittadini: la banda della Società Filarmonica dei Perseveranti, diretta dal maestro Andrea Marzà; la Corale Domenico Stella e Coro Città di Piero, con direttori i maestri Bruno Sannai e Paolo Fiorucci e organista Lorenzo Tosi e i musici della Società Balestrieri di Sansepolcro. Di prim’ordine il programma che verrà eseguito per il pubblico: si comincia con il “Concerto d’Amore” di Jacob De Haan e con “1517” di Ruben Marzà, per proseguire con il maestoso e celeberrimo “Halleluiah” dal “Messiah” di George Frederic Haendel, con “Dal tuo stellato soglio” (tratto dal “Mosè”) di Gioacchino Rossini e con l’altrettanto famoso “Va’ pensiero” di Giuseppe Verdi. Nella parte finale, “1492, the conquest of paradise” di Vangelis e “L’homme armè” (da “The armed man”) di Karl Jenkins. Presenta la serata Michele Foni.