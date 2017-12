Concerto Gospel al Signorelli di Cortona

Uno dei concerti più attesi della ventiduesima edizione del Toscana Gospel Festival è quello di sabato 30 dicembre a Cortona dove arriva per l’unica data in provincia di Arezzo la grande corale del Maryland di Eric Waddell & The Abundant Life Singers è divenuto, in soli sette anni, uno dei gruppi di spicco di Baltimora.

Sabato 30 dicembre presso il Teatro Signorelli alle ore 21,15 sotto la direzione magistrale di Eric Waddell, front-man e leader del gruppo, si esibiranno gli Abundanta Life Gospel Singers. Il coro ha raggiunto un livello di perfezione vocale che ci ricorda le formazioni di Hezekiah Walker e Ricky Dillard.

The Abundant Life Singers hanno viaggiato in tutti gli States, diffondendo con fervore il messaggio evangelico che ispira la loro musica. Eric Waddell è uno fra i più eccellenti Ministro di Musica e direttore di coro, famoso docente e compositore, ha studiato presso il Conservatorio Peabody come salmista. Il suo amore per il gruppo da lui stesso creato, gli ha permesso di condividere e sviluppare i suoi doni attraverso la musica. Molti dei brani in repertorio sono di sua composizione, un sound che abbina le sonorità del gospel tradizionale con le nuove tendenze del contemporary gospel.

Nel luglio 2014 ha ricevuto due riconoscimenti al Rhythm of Gospel Awards come miglior CD Tradizionale dell’anno, Year & Best Performances by Choir/Director. Fra le apparizioni più significative ricordiamo: nell’agosto 2014 al BET’s Bobby Jones Gospel; nel Settembre 2015 per il mese del Gospel Gospel Heritage Month presso il Kennedy Center; nel gennaio 2017 esibizione per l’Inaugurazione del nuovo mandato presidenziale.

Eric Waddell è uno fra I più eccellenti Ministro di Musica e direttore di coro; è un famoso docente e compositore ha studiato presso il Conservatorio Peabody come salmista.

Il suo amore per il gruppo da lui stesso creato, The Abundant Life Singers, gli ha permesso di condividere e sviluppare i suoi donni attraverso la musica. Molti dei brani in repertorio sono di sua composizione: un sound che abbina le sonorità del gospel tradizionale con le nuove tendenze del contemporary gospel.

Il Toscana Gospel Festival è un progetto di Officine della Cultura in collaborazione con Associazione Toscana Gospel. Con il sostegno di Regione Toscana e Consolato Generale degli Stati Uniti d’America – Firenze. Con il contributo di Unicoop Firenze, Caffè River, Ubi Banca.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Toscana Gospel e da Officine della Cultura con il sostegno della Regione Toscana, Consolato Generale degli Stati Uniti d’America, Unicoop Firenze, Ubi Banca e Caffè River, Comune di Cortona e Accademia degli Arditi.

ingresso: platea € 13 palchi € 10 – soci Unicoop Firenze € 11 € 8

info e prevendite

Cortona: Infocortona piazza Signorelli 9 tel. 0575 637223 –

Arezzo: Officine della Cultura tel. 0575 27961

circuito Boxoffice Toscana – www.boxofficetoscana.it – prevendita online: www.boxol.it

riduzioni:

minori di 18, maggiori di 65 anni, oltre a riduzioni soci Unicoop Firenze come specificato

Ai soci Unicoop Firenze non sarà applicato il diritto di prevendita per l’acquisto dei biglietti nei punti vendita abilitati al servizio.