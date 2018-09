Concerto conclusivo del Campus dell’Orchestra Musicasempre

Giovedì 27 settembre, presso la Casa Rossa al Colle del Pionta (ingressi da Via Masaccio e Via Curtatone), si conclude con uno spettacolo di musica e danza il Campus dedicato all’Orchestra sociale Musicasempre organizzato dall’Associazione Le 7 Note.

Alle ore 18.00, presso l’area del parco attigua alla Casa Rossa, si esibiranno in concerto i piccoli allievi del campus di Musicasempre, che a partire da lunedì 24 hanno potuto provare l’emozione di suonare in orchestra violino, violoncello e flauto. Oltre ai membri dell’orchestra, hanno partecipato anche bambini che non avevano mai suonato prima e che giovedì suoneranno le loro prime note in concerto. Dopo questo appuntamento, l’Orchestra riprenderà le proprie lezioni a CaMu – Casa della Musica di Arezzo a partire dall’8 ottobre, in collaborazione con CaMu e Scuola di Musica di Fiesole Fondazione O.N.L.U.S.

Parteciperanno al pomeriggio musicale del 27 settembre anche le associazioni Amici del Pionta e Dance Studio, che proporranno un intervento di musiche, letture e danza, in cui la città di Arezzo verrà raccontata attraverso gli occhi e le parole dei viaggiatori del “Grand Tour”, consuetudine in voga a partire dal XVII secolo che portava i giovani dell’aristocrazia europea ad intraprendere viaggi di scoperta e conoscenza che spesso avevano come metà l’Italia. Attraverso le letture e la danza si rifletterà sull’identità di Arezzo tra passato e presente, tra radici e futuro.

Sia il campus gratuito che la performance nel parco sono resi possibili grazie al progetto RiCreando Oltre Il Suono, un cartellone di masterclasses, concerti e momenti formativi gratuiti realizzati con il contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando per il contrasto alla povertà e alla fragilità sociale.

La Scuola Le 7 Note sarà quindi nuovamente aperta al pubblico il 29 settembre dalle 16.30 alle 19.00 per l’ultima giornata di Open Day in cui si potranno provare gli strumenti classici e moderni.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA SUCCESSIVA:

sabato 6 ottobre, ore 16.30, Spazio Soci Centro*Arezzo coop.fi di Viale Amendola

presentazione della nuova edizione del gioco musicale Guidoniadi 2.0

(In collaborazione con Unicoop Firenze Sezione Soci coop.fi Arezzo)

lunedì 8 ottobre, ore 18.00, Spazio Soci Centro*Arezzo coop.fi di Viale Amendola

Presentazione del corso gratuito di CORO POP/ROCK per adulti e bambini

(In collaborazione con Unicoop Firenze Sezione Soci coop.fi Arezzo, parte di RiCreando Oltre Il Suono con il sostegno di Fondazione CR Firenze)