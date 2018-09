Il 2019 sarà l’anno del Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci e tra le tante iniziative sparse in tutta Italia volte a celebrare questa ricorrenza ci saranno anche quelle programmate dal Comune di Sansepolcro. Proprio grazie ad una progettazione che è stata strutturata e definita per tempo, il Comune biturgense si è aggiudicato un contributo regionale di 20.850 euro che servirà a sostenere le iniziative che lo stesso coordinerà e metterà in campo nel corso del prossimo anno. Dopo Vinci e Pontedera – che a pari merito si sono accaparrati soltanto 150 euro in più – il Comune di Sansepolcro è stato il terzo ente più finanziato tra i 21 che riceveranno questa forma di sostegno da parte della Regione Toscana.

«E’ un anno esatto – commenta soddisfatto l’Assessore alla Cultura Gabriele Marconcini – che abbiamo iniziato a lavorare per inserire Sansepolcro tra le città del progetto “Leonardo 2019” e queste importanti risorse ci consentiranno di mettere degnamente in luce il legame che il genio di Vinci sviluppò con il suo maestro di matematica, cioè il nostro Luca Pacioli.»

«Il ricco programma che in termini progettuali abbiamo già messo a punto per il prossimo anno è stato sviluppato grazie ad una proficua collaborazione con il Centro Studi Mario Pancrazi e con altre associazioni tra le quali spicca CasermArcheologica. Dalle conferenze storiche ai workshop sull’arte contemporanea, dagli scacchi alla “Matemagica” e dai fumetti e dalle scuole di formazione per i docenti; le iniziative proposte saranno piuttosto variegate e si sommeranno ad una mostra dedicata a Luca e Leonardo che è già stata messa in programma per il 2019 all’interno del nostro Museo Civico.»