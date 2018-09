Combattimenti all’ultimo colpo di lancia e vittorie: l’Albo d’oro della Giostra

1^ edizione

7 agosto 1931 Porta Burgi

(1º vittoria) Giovan Battista Casucci Attilio Tanganelli Giostra disputata da cinque quartieri: Porta Burgi, Porta Crocifera, Porta Fori, Saione e Porta Santo Spirito. Ciascuno dispone di due giostratori, che disputano due carriere ordinarie ciascuno.

2^ edizione

7 agosto 1932 Porta Santo Spirito

(1º vittoria) Giuseppe Neri Duilio Gabrielli La Giostra si disputa con i 4 attuali quartieri: Saione viene inglobato da Porta Santo Spirito, Porta Burgi muta il nome in Porta Crucifera. A quest’ultima venne sottratta una porzione di territorio, venendo così a creare Porta Sant’Andrea. Infine, Porta Fori muta il nome in Porta del Foro. Ciascuno dispone di due giostratori che disputano, salvo eventuali spareggi, una carriera ordinaria ognuno.

3^ edizione

18 sett 1932 Porta Crucifera

(1º vittoria) Tripoli Torrini Donato Gallorini

4^ edizione

6 agosto 1933 Porta del Foro

(1º vittoria) Antonio Martini Giorgio Giorgeschi

5^ edizione

24 sett 1933 Porta Sant’Andrea

(1º vittoria) Quinto Moroni Giuseppe Cangioloni

6° edizione

10 giugno 1934 Porta Santo Spirito

(2º vittoria) Giuseppe Neri Vittorio Marraghini

7^ edizione

5 agosto 1934 Porta Santo Spirito

(3º vittoria) Giuseppe Neri Vittorio Marraghini Cappotto di Porta Santo Spirito

8^ edizione

9 giugno 1935 Porta Crucifera

(2º vittoria) Donato Gallorini Tripoli Torrini

9^ edizione

7 agosto 1935 Porta del Foro

(2º vittoria) Bruno Gori Antonio Martini

10^ edizione

14 giugno 1936 Porta del Foro

(3º vittoria) Bruno Gori Antonio Martini

11^ edizione

9 agosto 1936 Porta Sant’Andrea

(2º vittoria) Alessandro Ghinassi Ivo Bottacci

12^ edizione

13 giugno 1937 Porta Crucifera

(3º vittoria) Tripoli Torrini Arturo Vannozzi

13^ edizione

7 agosto 1937 Porta Santo Spirito

(4º vittoria) Donato Gallorini Giuseppe Neri Giostra disputata in notturna.

14^ edizione

12 giugno 1938 Porta Crucifera

(4º vittoria) Arturo Vannozzi Azelio Mugnai Giostra disputata alla presenza del principe ereditario d’Italia Umberto di Savoia e della principessa Maria José

15^ edizione

7 agosto 1938 Porta Santo Spirito

(5º vittoria) Donato Gallorini Giuseppe Neri Giostra disputata in notturna.

16^ edizione

3 giugno 1939 Porta Crucifera

(5º vittoria) Azelio Mugnai Arturo Vannozzi Edizione straordinaria in occasione della visita ad Arezzo del Segretario del PNF Achille Starace. Giostra disputata in notturna.

17^ edizione

11 giugno 1939 Porta Sant’Andrea

(3º vittoria) Alessandro Ghinassi Ivo Bottacci

18^ edizione

9 giugno 1940 Porta Santo Spirito

(6º vittoria) Donato Gallorini Giuseppe Neri

19^ edizione

12 sett 1948 Porta Santo Spirito

(7º vittoria) Giuseppe Neri Donato Gallorini

20^ edizione

7 agosto 1949 Porta Crucifera

(6º vittoria) Arturo Vannozzi Tripoli Torrini

21^ edizione

4 sett 1949 Porta Crucifera

(7º vittoria) Arturo Vannozzi Tripoli Torrini Cappotto di Porta Crucifera.

22^ edizione

4 giugno 1950 Porta Santo Spirito

(8º vittoria) Donato Gallorini Giuseppe Neri

23^ edizione

2 sett 1950 Porta del Foro

(4º vittoria) Bruno Gori Antonio Martini Giostra disputata in notturna.

24^ edizione

3 giugno 1951 Porta Santo Spirito

(9º vittoria) Giuseppe Neri Donato Gallorini

25^ edizione

2 sett 1951 Porta Crucifera

(8º vittoria) Arturo Vannozzi Tripoli Torrini

26^ edizione

8 giugno 1952 Porta Crucifera

(9º vittoria) Arturo Vannozzi Tripoli Torrini

27^ edizione

7 sett 1952 Porta Crucifera

(10º vittoria) Arturo Vannozzi Tripoli Torrini Cappotto di Porta Crucifera.

28^ edizione

6 sett 1953 Porta Crucifera

(11º vittoria) Arturo Vannozzi Tripoli Torrini

29^ edizione

5 sett 1954 Porta Crucifera

(12º vittoria) Arturo Vannozzi Bruno Gori

30^ edizione

4 sett 1955 Porta del Foro

(5º vittoria) Antonio Chianese Priamo Ducci

31^ edizione

2 sett 1956 Porta Crucifera

(13º vittoria) Arturo Vannozzi Donato Gallorini

32^ edizione

1º sett 1957 Porta Sant’Andrea

(4º vittoria) Ivo Bottacci Tripoli Torrini

33^ edizione

7 sett 1958 Porta Crucifera (14º vittoria) Marino Gallorini Arturo Vannozzi

34^ edizione

13 sett 1959 Porta Santo Spirito

(10º vittoria) Tripoli Torrini Donato Gallorini Giostra in programma il 6 settembre, rinviata al 13 per pioggia.

35^ edizione

28 agosto 1960 Porta del Foro

(6º vittoria) Antonio Chianese Arturo Vannozzi Edizione straordinaria dedicata alle Olimpiadi di Roma.

36^ edizione

4 sett 1960 Porta Santo Spirito

(11º vittoria) Tripoli Torrini Donato Gallorini

37^ edizione

3 sett 1961 Porta del Foro

(7º vittoria) Giovanni Cordini Antonio Chianese Giostra dedicata al primo centenario dell’unità d’Italia

38^ edizione

2 sett 1962 Porta Santo Spirito

(12º vittoria) Tripoli Torrini Donato Gallorini

39^ edizione

1º sett 1963 Porta Sant’Andrea

(5º vittoria) Marino Gallorini Assuero Favi

40^ edizione

13 sett 1964 Porta del Foro

(8º vittoria) Giovanni Cordini Antonio Chianese

41^ edizione

5 sett 1965 Porta Santo Spirito

(13º vittoria) Tripoli Torrini Donato Gallorini

42^ edizione

4 sett 1966 Porta Crucifera

(15º vittoria) Fernando Leoni Marcello Formica

43^ edizione

3 sett 1967 Porta Santo Spirito

(14º vittoria) Paolo Giusti Donato Gallorini

44^ edizione

1º sett 1968 Porta Sant’Andrea

(6º vittoria) Franco Ricci Tripoli Torrini

45° edizione

7 sett 1969 Porta Santo Spirito

(15º vittoria) Paolo Giusti Marcello Formica

46^ edizione

6 sett 1970 Porta Sant’Andrea

(7º vittoria) Franco Ricci Vittorio Zama

47^ edizione

5 sett 1971 Porta Santo Spirito

(16º vittoria) Paolo Giusti Marcello Formica

48^ edizione

3 sett 1972 Porta Santo Spirito

(17º vittoria) Paolo Giusti Marcello Formica

49^ edizione

2 sett 1973 Porta Crucifera

(16º vittoria) Gabriele Tabanelli Vittorio Zama

50^ edizione

1º sett 1974 Porta del Foro

(9º vittoria) Maurizio Gori Eugenio Vannozzi

51^ edizione

7 sett 1975 Porta Sant’Andrea

(8º vittoria) Franco Ricci Vincenzo Verità

52^ edizione

28 agosto 1976 Porta Crucifera

(17º vittoria) Mario Capacci Gabriele Tabanelli Giostra disputata in notturna.

53^ edizione

5 sett 1976 Porta Sant’Andrea

(9º vittoria) Vincenzo Verità Franco Ricci

54^ edizione

4 sett 1977 Porta del Foro

(10º vittoria) Eugenio Vannozzi Maurizio Gori

55^ edizione

23 giugno 1978 Porta Sant’Andrea

(10º vittoria) Vincenzo Verità Franco Ricci Giostra disputata in notturna. Porta Santo Spirito si ritira per protesta contro la decisione della Magistratura della Giostra di modificare il punteggio ottenuto dal proprio giostratore Carlo Veneri da quattro in uno.

56^ edizione

3 sett 1978 Porta Santo Spirito

(18º vittoria) Paolo Giusti Silvano Gamberi

57^ edizione

2 e 15 settembre 1979 Porta Santo Spirito

(19º vittoria) Paolo Giusti Silvano Gamberi Giostra interrotta il 2 settembre per oscurità e ripresa il 15. Porta Crucifera e Porta del Foro non prendono parte alle carriere del 15 settembre per protesta.

58^ edizione

30 agosto 1980 Porta Crucifera

(18º vittoria) Gabriele Tabanelli Franco Ricci Giostra disputata in notturna.

59^ edizione

7 sett 1980 Porta Crucifera

(19º vittoria) Franco Ricci Gabriele Tabanelli Cappotto di Porta Crucifera.

60^ edizione

6 sett 1981 Porta Santo Spirito

(20º vittoria) Paolo Giusti Silvano Gamberi Lancia d’oro dedicata a Francesco Petrarca, Michelangelo Buonarroti e Giorgio Vasari.

61^ edizione

5 sett 1982 Porta del Foro

(11º vittoria) Paolo Parigi Mario Capacci Lancia d’oro dedicata a San Francesco d’Assisi.

62^ edizione

11 sett 1982 Porta del Foro

(12º vittoria) Paolo Parigi Mario Capacci Giostra disputata in notturna. Lancia d’oro dedicata a Giuseppe Garibaldi. Cappotto di Porta del Foro.

63^ edizione

4 sett 1983 Porta Sant’Andrea

(11º vittoria) Vincenzo Verità Massimo Montefiori Giostra disputata in notturna. Lancia d’oro dedicata ai Capitani dei Quartieri.

64^ edizione

10 sett 1983 Porta del Foro

(13º vittoria) Paolo Parigi Mario Capacci Lancia d’oro dedicata alla I edizione dell'”Estate Aretina”.

65^ edizione

7 luglio 1984 Porta Sant’Andrea

(12º vittoria) Vincenzo Verità Martino Gianni Giostra disputata in notturna. Lancia d’oro dedicata al XL anniversario della liberazione di Arezzo (16 luglio 1944).

66^ edizione

2 sett 1984 Porta Santo Spirito

(21º vittoria) Fabio Albiani Silvano Gamberi Lancia d’oro dedicata alla pace.

67^ edizione

29 sett 1984 Porta Sant’Andrea

(13º vittoria) Vincenzo Verità Martino Gianni Edizione straordinaria in occasione della visita ad Arezzo del Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Lancia d’oro dedicata al conferimento della medaglia d’oro al valor militare alla Provincia di Arezzo.

68^ edizione

29 giugno 1985 Porta del Foro

(14º vittoria) Paolo Parigi Mario Capacci Giostra disputata in notturna. Lancia d’oro dedicata agli Etruschi.

69^ edizione

1º sett 1985 Porta del Foro

(15º vittoria) Paolo Parigi Mario Capacci Lancia d’oro dedicata all’Anno Europeo della Musica. Cappotto di Porta del Foro.

70^ edizione

31 agosto 1986 Porta Crucifera

(20º vittoria) Marco Filippetti Eugenio Vannozzi Lancia d’oro dedicata a San Donato, patrono di Arezzo.

71^ edizione

7 sett 1986 Porta Crucifera

(21º vittoria) Marco Filippetti Eugenio Vannozzi Lancia d’oro dedicata ai Quartieri della città. Cappotto di Porta Crucifera.

72^ edizione

30 agosto 1987 Porta Sant’Andrea

(14º vittoria) Franco Ricci Massimo Montefiori Lancia d’oro dedicata a San Donato, patrono di Arezzo

73^ edizione

6 sett 1987 Porta Sant’Andrea

(15º vittoria) Franco Ricci Massimo Montefiori Lancia d’oro dedicata ai Maestri di Campo della Giostra. Cappotto di Porta Sant’Andrea.

74^ edizione

28 agosto 1988 Porta Crucifera

(22º vittoria) Marco Filippetti Eugenio Vannozzi Lancia d’oro dedicata a San Donato, patrono di Arezzo

75^ edizione

4 sett 1988 Porta del Foro

(16º vittoria) Mario Capacci Paolo Parigi Lancia d’oro dedicata al VI centenario della battaglia di Pieve al Toppo (26 giugno 1288)

76^ edizione

27 agosto 1989 Porta Crucifera

(23º vittoria) Marco Filippetti Eugenio Vannozzi Lancia d’oro dedicata al VI centenario della battaglia di Campaldino (11 giugno 1289).

77^ edizione

3 sett 1989 Porta Sant’Andrea

(16º vittoria) Franco Ricci Martino Gianni Lancia d’oro dedicata a Tommaso Sgricci.

78^ edizione

26 agosto 1990 Porta del Foro

(17º vittoria) Paolo Parigi Mario Capacci Lancia d’oro dedicata a Leone Leoni.

79^ edizione

2 sett 1990 Porta Sant’Andrea

(17º vittoria) Franco Ricci Martino Gianni Lancia d’oro dedicata ad “Arezzo romana”, in occasione del XIX centenario della promulgazione della Lex Iulia de civitate (90 a.C.).

80^ edizione

25 agosto e 8 settembre 1991 Porta Crucifera

(24º vittoria) Eugenio Vannozzi Marco Filippetti Lancia d’oro dedicata al LXX anniversario della ripresa della Giostra (1931). Giostra interrotta per pioggia e ripetuta ex novo l’8 settembre.

81^ edizione

1º sett 1991 Porta Sant’Andrea

(18º vittoria) Maurizio Sepiacci Martino Gianni Lancia d’oro dedicata a Giovanni di messer Egidio da Celaia.

82^ edizione

30 agosto 1992 Porta Crucifera

(25º vittoria) Eugenio Vannozzi Marco Filippetti Lancia d’oro dedicata a Pietro Aretino.

83^ edizione

6 sett 1992 Porta Sant’Andrea

(19º vittoria) Maurizio Sepiacci Martino Gianni Lancia d’oro dedicata a Piero della Francesca.

84^ edizione

29 agosto 1993 Porta Crucifera

(26º vittoria) Marco Filippetti Eugenio Vannozzi Lancia d’oro dedicata a Ferdinando I de’ Medici, granduca di Toscana.

85^ edizione

5 sett 1993 Porta Sant’Andrea

(20º vittoria) Maurizio Sepiacci Martino Gianni Lancia d’oro dedicata a Gaio Cilnio Mecenate.

86^ edizione

28 agosto 1994 Porta Sant’Andrea

(21º vittoria) Maurizio Sepiacci Martino Gianni Lancia d’oro dedicata al L anniversario della liberazione di Arezzo (16 luglio 1944).

87^ edizione

4 sett 1994 Porta Sant’Andrea

(22º vittoria) Maurizio Sepiacci Martino Gianni Lancia d’oro dedicata a Guittone d’Arezzo. Cappotto di Porta Sant’Andrea.

88^ edizione

25 giugno 1995 Porta del Foro

(18º vittoria) Gabriele Veneri Luca Veneri Lancia d’oro dedicata a Uguccione della Faggiola

89^ edizione

3 sett 1995 Porta Crucifera

(27º vittoria) Alessandro Vannozzi Marco Filippetti Lancia d’oro dedicata a Guido d’Arezzo.

90^ edizione

16 giugno 1996 Porta del Foro

(19º vittoria) Gabriele Veneri Luca Veneri Lancia d’oro dedicata a Galeotto Tarlati da Pietramala.

91^ edizione

1º sett 1996 Porta Santo Spirito

(22º vittoria) Gianni Vignoli Pier Giovanni Capacci Lancia d’oro dedicata alla Madonna del Conforto

92^ edizione

22 giugno 1997 Porta del Foro

(20º vittoria) Gabriele Veneri Luca Veneri Lancia d’oro dedicata a Francesco Redi.

93^ edizione

7 e 13 settembre 1997 Porta Sant’Andrea

(23º vittoria) Martino Gianni Maurizio Sepiacci Lancia d’oro dedicata a Paolo Uccello. Giostra interrotta il 7 settembre per oscurità e ripetuta ex novo il 13 settembre.

94^ edizione

21 giugno 1998 Porta Sant’Andrea

(24º vittoria) Martino Gianni Maurizio Sepiacci Da questa edizione, viene organizzato il “Concorso Lancia d’Oro” per la progettazione della relativa impugnatura. Lancia d’oro dedicata ad Antonio Guadagnoli.

95^ edizione

6 sett 1998 Porta del Foro

(21º vittoria) Gabriele Veneri Luca Veneri Lancia d’oro dedicata al IX centenario dell’istituzione del Comune di Arezzo (1098).

96^ edizione

20 giugno 1999 Porta Santo Spirito

(23º vittoria) Gabriele Gamberi Carlo Farsetti Lancia d’oro dedicata a Pietro da Cortona.

97^ edizione

5 sett 1999 Porta Sant’Andrea

(25º vittoria) Martino Gianni Maurizio Sepiacci Lancia d’oro dedicata a Carlo Marsuppini.

98^ edizione

18 giugno 2000 Porta del Foro

(22º vittoria) Gabriele Veneri Luca Veneri Lancia d’oro dedicata a Bartolomeno di ser Gorello

99^ edizione

3 sett 2000 Porta Crucifera

(28º vittoria) Alessandro Vannozzi Daniele Gori Lancia d’oro dedicata ad Alessandro dal Borro.

100^ edizione

9 sett 2000 Porta Crucifera

(29º vittoria) Alessandro Vannozzi Daniele Gori Giostra straordinaria per celebrare la centesima edizione della manifestazione. Lancia d’oro dedicata a San Donato, patrono di Arezzo

101^ edizione

17 giugno 2001 Porta Crucifera

(30º vittoria) Daniele Gori Alessandro Vannozzi Lancia d’oro dedicata a Faustina degli Azzi.

102^ edizione

2 sett 2001 Porta del Foro

(23º vittoria) Luca Veneri Gabriele Veneri Lancia d’oro dedicata a Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai detto “Masaccio”

103^ edizione

22 giugno 2002 Porta Crucifera

(31º vittoria) Alessandro Vannozzi Daniele Gori Lancia d’oro dedicata a Cenni di Pepo detto “Cimabue” Giostra disputata in notturna.

104^ edizione

1º sett 2002 Porta Santo Spirito

(24º vittoria) Gabriele Gamberi Carlo Farsetti Lancia d’oro dedicata a Leonardo da Vinci

105^ edizione

21 giugno 2003 Porta Sant’Andrea

(26º vittoria) Martino Gianni Enrico Vedovini Lancia d’oro dedicata a Bartolomeo della Gatta . Giostra disputata in notturna.

106^ edizione

7 sett 2003 Porta del Foro

(24º vittoria) Enrico Giusti Luca Veneri Lancia d’oro dedicata ad Andrea Cesalpino

107^ edizione

19 giugno 2004 Porta Sant’Andrea

(27º vittoria) Stefano Cherici Enrico Vedovini Lancia d’oro dedicata a Tommaso Perelli. Giostra disputata in notturna.

108^ edizione

5 sett 2004 Porta Santo Spirito

(25º vittoria) Carlo Farsetti Luca Veneri Lancia d’oro dedicata a Francesco Petrarca.

109^ edizione

18 giugno 2005 Porta del Foro

(25º vittoria) Enrico Giusti Gabriele Veneri Lancia d’oro dedicata al DCCL anniversario dell’approvazione degli statuti dello Studium aretino. Giostra disputata in notturna.

110^ edizione

4 sett 2005 Porta Crucifera

(32º vittoria) Marco Cherici Alessandro Vannozzi Lancia d’oro dedicata a Federico Nomi.

111^ edizione

17 giugno 2006 Porta Sant’Andrea

(28º vittoria) Stefano Cherici Enrico Vedovini Lancia d’oro dedicata a Lorentino d’Andrea, nel V centenario della morte . Giostra disputata in notturna.

112^ edizione

3 sett 2006 Porta Santo Spirito

(26º vittoria) Luca Veneri Carlo Farsetti Lancia d’oro dedicata alla “Brigata Aretina degli Amici dei Monumenti”, nel I centenario della fondazione.

113^ edizione

23 giugno 2007 Porta Sant’Andrea

(29º vittoria) Stefano Cherici Enrico Vedovini Lancia d’oro dedicata a Piero della Francesca. Giostra disputata in notturna.

114^ edizione

2 sett 2007 Porta del Foro

(26º vittoria) Enrico Giusti Gabriele Veneri Lancia d’oro dedicata alla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio

115^ edizione

21 giugno 2008 Porta Crucifera

(33º vittoria) Marco Cherici Alessandro Vannozzi Lancia d’oro dedicata a Guglielmino Ubertini. Giostra disputata in notturna.

116^ edizione

7 sett 2008 Porta Sant’Andrea

(30º vittoria) Enrico Vedovini Stefano Cherici Lancia d’oro dedicata ad Amintore Fanfani.

117^ edizione

20 giugno 2009 Porta Crucifera

(34º vittoria) Alessandro Vannozzi Carlo Farsetti Lancia d’oro dedicata alla famiglia Della Robbia . Giostra disputata in notturna.

118^ edizione

6 sett 2009 Porta Sant’Andrea

(31º vittoria) Enrico Vedovini Stefano Cherici Lancia d’oro dedicata ai 150 anni della fondazione de La Nazione.

119^ edizione

19 giugno 2010 Porta Sant’Andrea

(32º vittoria) Enrico Vedovini Stefano Cherici Lancia d’oro dedicata all’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze, in occasione del II centenario della costituzione. Giostra disputata in notturna.

120^ edizione

5 sett 2010 Porta Crucifera

(35º vittoria) Alessandro Vannozzi Carlo Farsetti Lancia d’oro dedicata a Giorgio Vasari.

121^ edizione

18 giugno 2011 Porta Santo Spirito

(27º vittoria) Marco Cherici Daniele Gori Lancia d’oro dedicata al CL anniversario dell’Unità d’Italia . Giostra disputata in notturna.

122^ edizione

4 sett 2011 Porta Crucifera

(36º vittoria) Alessandro Vannozzi Carlo Farsetti Lancia d’oro dedicata a Spinello Aretino.

123^ edizione

23 giugno 2012 Porta Santo Spirito

(28º vittoria) Gianmaria Scortecci Elia Cicerchia Lancia d’oro dedicata a Papa Giovanni Paolo II e benedetta da Papa Benedetto XVI. Giostra disputata in notturna.

124^ edizione

2 sett 2012 Porta Santo Spirito

(29º vittoria) Elia Cicerchia Gianmaria Scortecci Lancia d’oro dedicata al Monastero di Camaldoli e al relativo Ordine, nel millenario della fondazione . Cappotto di Porta Santo Spirito.

125^ edizione

22 giugno 2013 Porta Santo Spirito

(30º vittoria) Gianmaria Scortecci Elia Cicerchia Lancia d’oro dedicata alla Fraternita dei Laici, in occasione del DCCL anniversario dell’approvazione dei primi statuti. Giostra disputata in notturna.

126^ edizione

1º sett 2013 Porta Sant’Andrea

(33º vittoria) Stefano Cherici Enrico Vedovini Lancia d’oro dedicata a Giuseppe Verdi.

127^ edizione

21 giugno 2014 Porta Sant’Andrea

(34º vittoria) Stefano Cherici Enrico Vedovini Lancia d’oro dedicata alla liberazione di Arezzo, in occasione del LXX anniversario (16 giugno 1944). Giostra disputata in notturna.

128^ edizione

7 sett 2014 Porta Santo Spirito

(31º vittoria) Gianmaria Scortecci Elia Cicerchia Lancia d’oro dedicata all’Arma dei Carabinieri, in occasione del II centenario della fondazione.

129^ edizione

20 giugno 2015 Porta Crucifera

(37º vittoria) Filippo Fardelli Alessandro Vannozzi Lancia d’oro dedicata al LXX anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz (27 gennaio 1945). Giostra disputata in notturna.

130^ edizione

6 sett 2015 Porta Sant’Andrea

(35º vittoria) Stefano Cherici Enrico Vedovini Lancia d’oro dedicata a Giovanni Severi

131^ edizione

18 giugno 2016 Porta Santo Spirito

(32º vittoria) Elia Cicerchia Gianmaria Scortecci Lancia d’oro dedicata a Giuseppe Pietri, in occasione del LXX anniversario dalla morte. Giostra disputata in notturna.

132^ edizione

27 agosto 2016 Porta Santo Spirito

(33º vittoria) Gianmaria Scortecci Elia Cicerchia Edizione straordinaria dedicata al Giubileo della Misericordia. Lancia d’oro benedetta da Papa Francesco. Giostra disputata in notturna. Per la prima volta la lancia d’oro viene consegnata dal sindaco di Arezzo al rettore del Quartiere vincitore non sul palco delle autorità, ma sul terrazzo di Palazzo Lappoli.

133^ edizione

4 sett 2016 Porta Santo Spirito (34° vittoria) Gianmaria Scortecci Elia Cicerchia Lancia d’oro dedicata al beato papa Gregorio X, in occasione dell’DCCCXL anniversario dalla morte. Cappotto di Porta Santo Spirito, che stabilisce anche il record di tre vittorie nello stesso anno.

134^ edizione

17 giugno 2017 Porta Santo Spirito

(35° vittoria) Gianmaria Scortecci Elia Cicerchia Lancia d’oro dedicata a Giuseppe Mancini, tenente dei Bersaglieri, in occasione del centenario della scomparsa, avvenuta durante la prima guerra mondiale. Giostra disputata in notturna.

135^ edizione

3 sett 2017 Porta Sant’Andrea

(36° vittoria) Stefano Cherici Enrico Vedovini Lancia d’oro dedicata a Dante Viviani, autore della facciata della Cattedrale dei Santi Pietro e Donato di Arezzo, in occasione del centenario della morte .

136^ edizione

23 giugno 2018 Porta Sant’Andrea

(37° vittoria) Tommaso Marmorini Enrico Vedovini Lancia d’oro dedicata alla Fiera Antiquaria di Arezzo nel cinquantenario della prima edizione . Giostra disputata in notturna.