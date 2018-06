Un ritmo ormai collaudato che cambia il volto della piazza più bella di Arezzo. E’ iniziato da qualche ora il montaggio delle tribune per la 136esima edizione della Giostra del Saracino che si correrà sabato 23 giugno in notturna.

Come previsto dal crono-programma della manifestazione stabilito con tutti i soggetti coinvolti, a partire dall’amministrazione comunale e dall’Istituzione Giostra, la ditta esterna ha prelevato il materiale immagazzinato a Pratacci e lo ha portato in Piazza Grande dove è stato allestito il primo dei sei diversi tipi di cantiere per procedere con i montaggi delle tribune, partendo dalla A lungo il Palazzo di Fraternita, per poi proseguire con la stesura delle lizza e le tribune B e C.

Domani inizia poi la vendita dei biglietti al botteghino di via Bicchieraia. Inizio alle ore 9:00. Poi seguirà la vendita on line.

Avvicinandosi al fine settimana è previsto il montaggio del palco in piazza del Comune per la cerimonia di estrazione delle carriere che si terrà sabato 16 giugno.

Da domenica a mercoledì spazio alle prove in piazza dei giostratori, titolari e riserve, secondo le nuove regole, inizio alle 20:00, con quarantacinque minuti a disposizione per ogni quartiere che farà scendere sulla lizza tutti i cavalieri che devono provare.

Intanto negli angoli della città si sentono i suoni tipici della Giostra, i tamburini dei quartieri si allenano, così come Musici e Sbandieratori.

E’ tempo di Giostra, manca poco davvero.