Il Colonna fa il record toscano: unico liceo come “Scuola eTwinning”

Se con 224 scuole premiate l’Italia è il primo paese della community come numero di istituti riconosciuti, il Liceo Colonna di Arezzo è tra le cinque scuole toscane, di cui solo due istituti superiori, unico Liceo in Toscana a ricevere il titolo di “Scuola etwinning” Il premio nasce per valorizzare la partecipazione, l’impegno e la dedizione dei team di insegnanti e dirigenti scolastici all’interno della stessa scuola. Questo riconoscimento è stato introdotto nel 2017 per valorizzare la partecipazione, l’impegno e la dedizione non solo dei singoli docenti eTwinning, ma anche dei dirigenti scolastici e dei team di insegnanti all’interno della stessa scuola. La procedura di candidatura per il Certificato è iniziata a dicembre 2017 e si è chiusa a marzo 2018. Questo record conferisce al Liceo Colonna un’importante certificazione della qualità di insegnamento, poiché come Scuola eTwinning sono state valutate aree come la pratica digitale, l’eSafety, gli approcci creativi e innovativi alla pedagogia, la promozione dello sviluppo professionale continuo del personale, la promozione di pratiche di apprendimento collaborativo con personale e studenti, così da riconoscerlo come unico e miglior modello dei Licei toscani. Come ogni scuola che ottiene il titolo di “Scuola eTwinning” il Liceo Colonna ha ricevuto un riconoscimento di alto valore sul Portale europeo Scuole eTwinning, nonché una lettera ufficiale di congratulazioni dalla Commissione europea con una targa, che premia e allieta tutti i docenti di Lingue e in particolar modo la Referente del progetto prof.ssa Cecilia Volpi.