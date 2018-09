Cibo di strada: Streetfood strega i francesi in Costa Azzurra

Grande risposta da Cagnes-Sur-Mer e dai comuni di confine italiano in Costa Azzurra per il grande evento promosso dal 28 al 30 settembre dall’associazione italiana Streetfood. Sostegno, presenza e compartecipazione del comune e delle istituzioni di prestigio come il Consolato italiano a Nizza (che ha dato il patrocinio all’evento insieme al comune francese) e l’Ambasciata Italiana a Montecarlo per l’impresa da pionieri dell’associazione che come successo in Italia nel 2010 ha lanciato un nuovo modo di interpretare il tema dello streetfood.

Partendo proprio dalla provincia di Arezzo per poi diffonderla in tutta Italia come progetto culturale, oggi con il successo oltralpe con grande soddisfazione del pubblico francese e Italo-francese si può dire che l’associazione nata proprio ad Arezzo ha cambiato il modo di promuovere il territorio attraverso i suoi cibi di strada. «È un piacere essere sostenuti e graditi all’estero da istituzioni così importanti e avere riscontri positivi soprattutto per quelle attività artigianali italiane che ci hanno creduto con noi e proseguiranno con noi nell’impresa di portare all’estero la cultura italiana della cucina di strada di qualità – ha commentato durante l’inaugurazione dell’evento francese il presidente e fondatore di Streefood, Massimiliano Ricciarini – ci lega alla Francia la storia dagli antichi romani fino al Risorgimento quando ancora Nizza faceva parte del territorio italiano e oggi le cucine italiana e francese a tuti i livelli rappresentano la più alta qualità e ricchezza di prodotti dei rispettivi paesi tra tutti gli stati membri nel panorama europeo».

Per la seconda volta in pochi mesi l’Associazione Nazionale Streetfood, nata ad Arezzo dieci anni fa con l’obiettivo di promuovere la qualità dei cibi di strada nazionali e non solo, è stata scelta da Cagnes Sur Mer, un comune della Regione Alpi Marittime-Provenza-Costa Azzurra per portare i food truck con la tendina al grande evento de La Semaine de la Gastronomie e Boat Show. Dal 28 al 30 settembre quindi, nella centrale Place du General de Gaulle, undici food truck tra italiani e francesi hanno rappresentato il cibo di strada di qualità e i territori d’origine in un evento patrocinato dal Consolato italiano a Nizza e dal Comune francese di Cagnes sur Mer.

Un evento importante questo, dopo l’anticipazione fatta a Beausoleil per la festa della Repubblica a giugno scorso: «Oltralpe la cucina italiana gode ancora di molta attenzione e interesse ed è questa una delle direzioni che l’Associazione Streetfood intende seguire nell’ottica della diversificazione e crescita del progetto Streetfood, che resta di fatto sempre un progetto culturale», conclude Ricciarini.

Dieci anni di Streetfood. Oggi, dopo dieci anni di attività, l’Associazione può vantare numeri importanti per il settore. A partire dagli eventi che in dieci anni hanno toccato oltre 100 città italiane, portando in degustazione centinaia di cibi di strada italiani e non solo, raggiungendo, si stima, circa 6 milioni di appassionati negli oltre 400 eventi messi in piedi. A questi eventi vanno aggiunti, oltre alla somministrazione di cibi “certificati”, anche attività culturali collaterali, come le visite guidate ai centri storici delle città che hanno ospitato i cosiddetti “Streetfood Village”, ma anche convegni, seminari e master di approfondimento. Oltre a questo sono decine le tesi di laurea alla quali l’associazione ha contribuito, centinaia i professionisti aiutati a entrare in questo settore partendo da zero.