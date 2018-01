Il Ciaf di Soci con il Cappellaio Matto sempre a fianco delle famiglie e dei più piccoli.

Nel corso delle vacanze natalizie ancora in corso, lo spazio è stato aperto anche la mattina dalle 8,00 alle 13,00 e il pomeriggio dalle 14,00 alle 19,00. Durante la mattina i bambini sono stati aiutati nello svolgimento dei compiti e delle attività di gioco . Il pomeriggio si organizzano laboratori di Natale e in particolare il prossimo 4 Gennaio dalle 16,00 alle 18,00 verrà organizzata una giornata con la banda dei Piccoli Chef, laboratori di cucina di dolcetti natalizi.

Altra novità importante quella di Venerdi 11 Gennaio dalle 20,30 alle 23,30 quando al Cappellaio matto si organizza un Pigiama Party ” ricordando la Befana” con storie di befane e tanti sorprese. Un modo per far divertire i ragazzi ma anche per lasciare un po’ di tempo libero ai genitori per un cinema o una cena.

Ricordiamo che la struttura del Ciaf di Soci promuove molte per i più piccoli e un supporto alle famiglie del territorio.

Una struttura sempre aperta che offre la possibilità alle madri di poter lasciare i bambini anche ad ore ad un costo molto accessibile. Si tratta di uno spazio gioco accudito e sicuro.

Dal lunedì al venerdì il Cappellaio Matto oltre allo spazio gioco offre l’opportunità di un servizio mensa collegato al progetto “Prendimi a scuola” e un’assistenza professionale allo svolgimento dei compiti scolastici. Il servizio riguarda sia i bambini dell’infanzia e quelli delle elementari.

Ma il Ciaf è molto altro. Il centro, infatti, offre opportunità di percorsi educativi e Attività Didattiche quali “Inglese giocando”, “Ludoteca motoria”, “Avventure in palcoscenico” (una scuola di teatro per i piccini) “Nonna Papera” un laboratorio di cucina realizzato in collaborazione con Banda Piccoli Chef di Arezzo, “Bau Games” con l’Associazione cinofila “Le impronte”; “Favole all’ora del the”, lettura creative e merende gustose.