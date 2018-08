Chiusi della Verna, si conclude il festival organistico

A La Verna, nella basilica del santuario, mercoledì 29 agosto si conclude il XXXI festival internazionale di musica d’organo, organizzato dal Comune di Chiusi della Verna in collaborazione con la comunità francescana, sotto la direzione artistica del maestro Eugenio Maria Fagiani. Il festival, iniziato quest’anno l’11 luglio, è uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi dell’estate casentinese, e arriva alla sua sesta e ultima serata ospitando l’esibizione dell’organista irlandese Raymond O’Connell. Laureatosi nel 1991, e formatosi fra Dublino ed il Kentucky, O’Connell è organista e direttore del coro della cattedrale di Galway in Irlanda, nella quale organizza anche eventi e manifestazioni musicali. L’appuntamento con la serata conclusiva del festival è per le ore 21:15, l’ingresso è libero.

“Siamo lieti – ha detto il Sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini – di aver onorato anche quest’anno questa iniziativa più che trentennale, con il nostro consueto impegno organizzativo a fianco della comunità francescana. Nei cinque anni di mandato della nostra amministrazione, il festival è cambiato pur rimanendo fedele al suo carisma di grande evento musicale. Ringrazio la comunità dei frati francescani, il direttore artistico Eugenio Maria Fagiani, i miei collaboratori che hanno lavorato per rendere possibile questo evento, che sono certo avrà sempre la sua casa in questo luogo, oggi come in futuro”.

Frattanto, sempre a Chiusi della Verna, sta prendendo il via un altro appuntamento con la musica: si tratta dei corsi internazionali di perfezionamento per studenti di vari strumenti, che sono rivolti a giovani musicisti, italiani e stranieri e si avvalgono della collaborazione di docenti di prestigio internazionale. Iniziati il 27 agosto i corsi sono in programma fino a venerdì 31, su organizzazione dell’Associazione Carlo Denti per la Cultura Musicale, Comune di Chiusi della Verna e Pro Loco La Verna.