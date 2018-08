Cena al contrario e Trash party. Dieci giorni di festa a Porta del Foro

Ieri è iniziata la ”Settimana del Quartierista” targata Porta del Foro con un’ottima cena preparata dalle cuoche giallo cremisi e la musica pop/rock anni ’80 dei Delilah’s Band.

A Porta del Foro ci saranno 10 giorni di musica di ogni genere, dal punk rock con gli Osaka Flu al reggaeton e l’hip hop più caliente, 10 giorni di cene, feste e colori, i nostri colori. Stasera si inizia a ritmo di hip hop con il Jump on Street, passando per l’ormai celebre Hawaiian Party, Cena al Contrario senza precedenti, rock band, Schiuma Party, Welcome to Favelas, Borghetta Stile e uno special guest d’eccezione direttamente dal talent show “Amici di Maria”.

Ogni sera spazio bimbi, ristorante e pizzeria aperti, in più un’apposita location dedicata alla storia della nostra manifestazione, con video e filmati delle vecchie Giostre del Saracino che hanno portato il nostro quartiere alla gloria.

GIOVEDI’ 23 AGOSTO – JUMP ON STREET

[Ristorante dalle 20:00 – Party dalle 22:00]

Dalle 22:00 Les Animaux, fondatori del mitico Jump on Street, saliranno in consolle per farvi saltare con il migliore Hip-Hop di tutta la città.

VENERDI’ 24 AGOSTO – HAWAIIAN PARTY

[Ristorante dalle 20:00 – Party dalle 22:00]

Dalle 22:00 stessa spiaggia, stesso posto, stesso party. Indossate i vostri parei migliori, al resto ci pensiamo noi. In consolle la nostra coppia d’oro Elia Cuccoli e Gianmaria Mariottini. Consigliato l’occhiale da sole, si sa quando si inizia, ma non quando si finisce. Insieme a noi anche Gianmaria Giuliattini, direttamente dal talent show “Amici di Maria”, che ci farà ballare tutta la notte, come solo lui sa fare.

SABATO 25 AGOSTO – CENA AL CONTRARIO + BORGHETTA STILE

[Cena dalle 20:30 – Party dalle 22:00]

Ore 20:30 la cena diventata leggenda, rigorosamente al contrario, un bella sangria per iniziare, segue l’amaro, e con tanta voglia di cantare e divertirsi insieme si finisce a ballare sulle note della dance anni ’90 dei magnifici Borghetta Stile, direttamente da Roma con furore. Prenotazione obbligatoria al 331-3847269 (Martina) entro venerdì 24 agosto.

DOMENICA 26 AGOSTO – POMERIGGIO DA CHIMEROTTI + SARABANDA

[Attività dalle 17:30 – Ristorante dalle 20:00]

Un pomeriggio dedicato completamente ai Chimerotti con tante attività e laboratori artistici per i piccoli giallo-cremisi. Si parte alle 17:30 con il Saracino e alle 20:00 cena ad un prezzo speciale. Alle ore 21:00 lo spettacolo di magia che incanterà grandi e piccini. A seguire Sarabanda, chi sarà l’uomo gatto del Foro?

LUNEDI’ 27 AGOSTO – SARACINO CON LE BICI

[Ristorante dalle 20:00]

Non sapete montare a cavallo ? Vorreste provare a sfidare il Re delle Indie ? Noi a Porta del Foro vi regaliamo un sogno, però in sella ad una bici.

MARTEDI’ 28 AGOSTO – FORO WAVE: OSAKA FLU

[Ristorante dalle 20:00 – Concerto dalle 22:00]

I mitici Osaka Flu tornano ad Arezzo e lo fanno a Porta del Foro. Insieme a loro gli Onion Rings. Il meglio del punk rock si tinge di giallo-cremisi.

MERCOLEDI’ 29 AGOSTO – SCHIUMA PARTY

[Ristorante dalle 20:00 – Party dalle 22:00]

Quest’anno Porta del Foro ha voluto esagerare, sulle orme del Noah Beach Club di Pag, la Chimera vi offre una serata spumeggiante, sulle note della nostra coppia d’oro Elia Cuccoli e Gianmaria Mariottini direttamente da Guapaloca, etichetta che sta letteralmente conquistando Arezzo, balleremo e ci divertiremo sotto tanta schiuma.

Mi raccomando munitevi di costumi e magliettine.

GIOVEDI’ 30 AGOSTO – TRASH STICKERS PARTY

[Ristorante dalle 20:00 – Party dalle 22:00]

Una serata nuova e irriverente. Che dire, quando Borghetta Stile, Trash Party Arezzo e lo special guest per eccellenza Pippo Sowlo, accompagnati dalla pagina più pazza che tutta Italia abbia mai visto, “Welcome to Favelas”, il risultato non può essere che una serata senza eguali, la più scalmanata che Arezzo abbia mai visto.

VENERDI’ 31 AGOSTO – PROVA GENERALE + SMILE GANG PARTY

[Ristorante dalle 20:00 – Party dalle 23:00]

I ragazzi della Smile Gang Party from “Le Mirage” fremono al solo pensiero di far ballare il popolo giallo cremisi dopo la Prova Generale.

SABATO 1 SETTEMBRE – CENA PROPIZIATORIA ALLA BADIA

[Aperitivo dalle 19:45 – Cena dalle 20:30]

La Cena Propiziatoria di settembre, come ormai di consueto, si svolgerà nella bellissima cornice di Piazza della Badia, location molto apprezzata da tutti i quartieristi. Le prenotazioni sono già attive e potranno essere effettuate direttamente in sede durante le serate della “Settimana del Quartierista” o telefonando al numero 333-2281942.

A seguire Dj-set del duo Mariottini-Cuccoli.

Cos’altro aggiungere, come al solito, non ve la fate raccontare, vivete la settimana del quartierista, vivete Porta del Foro.