Cavriglia, corsi di teatro per giovani e adulti: ancora aperte le iscrizioni

Anche quest’anno l’Associazione Culturale Teatrale Dritto e Rovescio, con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, organizza a Cavriglia dei Corsi di Teatro per bambini, ragazzi ed adulti. Le lezioni (di due ore ciascuna) hanno preso il via in questa settimana. Il ciclo di incontri diretto da Riccardo Vannelli sarà una sorta di laboratorio di recitazione in cui verranno affrontate le seguenti materie: educazione teatrale, recitazione, improvvisazione, regia, drammaturgia, fonetica. Saranno formati dei gruppi in base all’età dei partecipanti.

Su richiesta si offrono anche lezioni individuali e/o di gruppo di arte-terapia per problematiche legate alla sfera comportamentale, alla dislessia, alla disgrafia.

Le iscrizioni sono ancora aperte. Per info: info@drittoerovescio.net – tel. 0553986471 – cell. 3332354630 – 3382715639.