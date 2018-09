Castiglion Fiorentino, momento di riflessione in ricordo dell’11 settembre 2011 e di tutte le vittime della violenza e del terrorismo

Da quell’11 settembre 2001, giorno dell’attentato alle Torri Gemelle, ogni anno a Castiglion Fiorentino come in ogni parte dell’Occidente viene organizzata una cerimonia commemorativa dedicata alle innocenti vittime delle Twin Towers. Nella città del Cassero l’appuntamento è per le ore 11.30 presso il Monumento, ubicato lungo via Trento. L’opera, progettata dagli studenti della Texas A&M University a perenne memoria dell’immane tragedia, rappresenta l’unione, l’amicizia che è nata tra gli Stati Uniti e la cittadina castiglionese. Il programma prevede la deposizione mazzo di fiori, il saluto di un rappresentante degli studenti americani del Santa Chiara Study Center oltre agli interventi delle Autorità. Ad organizzare l’evento il Comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con lo Study Center S.Chiara di Castiglion Fiorentino.