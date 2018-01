Castiglion Fiorentino e la magia del Presepe vivente. 250 figuranti per le vie della cittadina

Dopo il rinvio per il maltempo, Castiglion Fiorentino ha finalmente vissuto la magia e l’atmosfera del Presepe Vivente.

La manifestazione, che nasce nel 1992 con l’intenzione di valorizzare alcuni vicoli del centro normalmente poco frequentati, negli anni è cresciuta enormemente, sia grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, ma grazie anche all’aiuto dei tre Rioni Castiglionesi, delle varie associazioni e circoli presenti nel territorio e ai singoli cittadini che collaborano alacremente per la buona riuscita dell’evento.

Il percorso del “Presepe Vivente” ogni anno viene scelto non solo per valorizzare le viuzze più affascinanti del borgo, ma anche per rappresentare i vari quadri e mestieri negli angoli più consoni per la messa in scena.

Appena varcato l’arco di Porta Fiorentina, dove i visitatori vengono accolti da alcuni soldati romani a cavallo, sembra di entrare in un’atmosfera e in un tempo remoto, grazie anche alle luci soffuse dei vari bracieri e delle varie candele che illuminano l’intero percorso. La sensazione di essere catapultati in un’epoca passata accompagnerà il forestiero per tutto il tragitto, fino alla capanna della Natività, dove verrà accolto dai canti del coro che annunciano la nascita del Bambino Gesù. Oggi i Re Magi si sono mossi dalla loro tradizionale postazione per rendere omaggio alla Sacra Famiglia.