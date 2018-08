Casa Museo Ivan Bruschi aperta anche il 15 agosto. I prossimi eventi

Per passare un Ferragosto diverso, in compagnia dell’arte e del bello, la Fondazione Ivan Bruschi sostenuta da UBI Banca presenta una ricca offerta culturale. Infatti la Casa Museo è aperta anche oggi 15 agosto, proponendo una piacevole visita tra le fresche sale del trecentesco Palazzo che custodisce la splendida collezione del celebre antiquario aretino, tra oggetti e curiosità provenienti da tutto il mondo, reperti unici e splendidi dipinti, come quelli di Vasari e Guercino.

Oltre alla collezione permanente, nelle sale del Museo per tutto il mese di agosto sono visibili due mostre: l’esposizione “Cronache della Fiera Antiquaria”, che ricrea un efficace profilo della Fiera, di Bruschi e di tutti i personaggi e imprese ad essa collegati, documentando un periodo importante per Arezzo e la mostra “Musica dipinta. Dalle miniature rinascimentali a Lorenzo Tiepolo. Opere da una prestigiosa collezione”, realizzata grazie all’eccellente selezione di opere del noto antiquario fiorentino Enrico Frascione, Presidente dell’Associazione Antiquari d’Italia.

Chi vuole visitare il Museo Bruschi con tutta la famiglia avrà a disposizione lo specifico percorso “Alla scoperta di Casa Bruschi con le carte didattiche” dedicato a bambini e ragazzi.

Inoltre, per chi rimane in città ad agosto, l’offerta prosegue con le serate della rassegna Jazz&Wine, il ciclo di concerti jazz realizzati in collaborazione con l’Associazione Jazz On The Corner, accompagnati da degustazioni vinicole curate da Terra di Piero e dalla Strada del vino Terre di Arezzo. Giovedì 23 e giovedì 30 agosto dalle 21,15 sarà quindi possibile sorseggiare un bicchiere di buon vino ascoltando dell’ottima musica jazz in uno degli ambienti più esclusivi e suggestivi del centro storico aretino, le terrazze di Casa Bruschi.