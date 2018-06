Campionato cittadino 2018: il veterano Enzo Cestelli vince la terza gara

É stato il veterano Enzo Cestelli ad aggiudicarsi la terza gara valevole per l’assegnazione del titolo di campione cittadino 2018 fra i balestrieri di Sansepolcro, disputata nel pomeriggio di sabato 9 giugno al campo di tiro “Luigi Batti” di Porta del Ponte.

I 34 partecipanti si sono affrontati con un tiro in rotella e uno in prolunga; la somma dei punteggi ha dato ragione a Enzo Cestelli, che ha preceduto altri due balestrieri di lungo corso: Francesco Alessandrini e Franco Trappoloni, campione cittadino in carica.

In classifica generale, Riccardo Bonauguri conserva il primo posto grazie al terzo posto nel Palio di Gubbio, vinto da Gian Luca Baldi, che con i 17 punti acquisiti per il trionfo in piazza Grande è balzato in seconda posizione a -5 dalla vetta.

Nella giornata di domenica 10, poi, una rappresentanza di 11 tiratori è tornata a Gubbio per l’oramai tradizionale conviviale con gara pomeridiana assieme agli amici umbri, che si sono presi a loro modo la rivincita.

La sfida è stata vinta da Nazzareno Mencarelli e il migliore di Sansepolcro, Claudio Boncompagni, si è fermato ai quarti di finale. Questa l’attuale classifica del campionato cittadino 2018, limitatamente alle prime dieci posizioni: Riccardo Bonauguri punti 42, Gian Luca Baldi 37, Francesco Alessandrini 34, Viviano Zanchi e Andrea Giovagnini 25, Marco Bellanti ed Enzo Cestelli 21, Dario Casini 17, Luciano Giovagnini 16 e Silvio Panichi 15.