Calcit Valdichiana, musica per la vita fa tappa a Lucignano

E’ l’ultima tappa di una lunga kermesse canora partita a metà del mese di giugno a Marciano della Chiana prima del gran finale previsto per il 10 novembre nella strepitosa cornice del Teatro Signorelli di Cortona. Appuntamento fissato per le ore 20 di sabato 29 settembre al Teatro Rosini di Lucignano con “Musica per la vita”, concorso musicale a premi per singoli e gruppi organizzato dal Calcit Valdichiana, nell’intento di una raccolta di fondi da destinare ad iniziative di sostegno nei riguardi dei malati terminali oncologici, unitamente alla dotazione di apparecchiature di ultima generazione per l’Ospedale della Fratta.

Sarà – possiamo dirlo – una occasione davvero importante per Lucignano e la sua gente con la quale offrire – attraverso questa iniziativa – un contributo per finanziare il Servizio Scudo promosso dal Calcit Valdichiana per l’assistenza domiciliare a favore di chi è colpito da patologie devastanti e reclama forme adeguate di sostegno a largo spettro. Basta questo per affermare il valore di una serata che deve richiamare tutti quanti ad un forte impegno nei confronti di molte persone e altrettante famiglie alle prese con il dramma di una battaglia impari contro malattie difficili da curare e bisognose di continue estenuanti costose cure. Giovanni Castellani, eclettico presidente del Calcit Valdichiana, ci ricorda che – dati riferibili al 2017 – gli assistiti seguiti con il Servizio Scudo sono stati ben 96 e hanno residenze in tutti i Comuni del comprensorio.

E’ un appuntamento che interpella direttamente il cuore e la civiltà di una intera comunità, quella lucignanese, che al pari delle popolazioni di tutti gli altri Comuni della Valdichiana aretina vorrà senz’altro partecipare a questa originale e allo stesso tempo preziosa opera di solidarietà. Non a caso, l’evento gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale, che sarà presente con il Sindaco Roberta Casini.

Il programma dell’intero evento vedrà l’organizzazione di una cena all’interno dello stesso Teatro Rosini, con prezzi decisamente popolari (€ 15 per gli adulti e € 10 per i ragazzi da 6 a 10 anni). Ancora una volta, la rinomata gastronomia locale è chiamata ad offrire uno spaccato molto interessante delle sue notorie eccellenze per un fine davvero nobile. Prelibatezze sontuose e antichi rinomati sapori potranno essere gustati da tutti coloro che vorranno aderire a questo bel momento di festa. La cena, con piatti di assoluto livello, verrà servita a partire dalle 20 nell’ampio salone del Teatro di Lucignano che diventerà così una pregevole location per un convivio che si preannuncia molto partecipato.

A seguire, all’interno del Teatro Rosini, avrà luogo “Musica per la vita”, concorso musicale a premi per singoli e gruppi a carattere itinerante che ha già visto una serie di tappe nei vari centri della vallata con risultati più che positivi. Del resto, l’alto livello dei partecipanti ha sino ad ora garantito uno standard elevato delle abilità canore di tutti i concorrenti, fornendo previsioni ottimistiche per la serata finale di Cortona. L’appuntamento di Lucignano, in verità, proprio per la sua collocazione cronologica che lo fa diventare ad ogni effetto ultima serata prima della conclusione del 10 novembre, determinerà la graduatoria di merito dei numerosi artisti che si sfideranno in questa singolare competizione. Giovani cantanti e gruppi musicali proporranno i successi delle grandi stelle della musica italiana e internazionale con interpretazioni sicuramente avvincenti.

E’ quindi ormai quasi tutto pronto a Lucignano per questa serata all’insegna della buona tavola e di tanta bellissima musica. Gli organizzatori locali, ovvero le sezioni Calcit (con il dinamico rappresentante comunale Giorgio Grazi) e AVIS (con la sua responsabile Alessandra Polvani), sono impegnatissimi nell’allestimento di un evento che al di là di tutto rimanda a valori solidali di primaria importanza. Il nostro augurio è che il lavoro preparatorio di questi volontari sia premiato da un grande successo di partecipazione, proprio perché un risultato positivo di questa serata può rappresentare ad ogni effetto un ulteriore significativo passaggio di un percorso di alto profilo che il Calcit Valdichiana ha inteso proporre per aiutare concretamente chi, nel nostro territorio, chiede aiuto e sostegno, rispetto e calore umano.

Siamo certi che la gente di Lucignano non vorrà mancare a questa magnifica serata, all’insegna del sapore inconfondibile del buon cibo, della musica e della solidarietà.