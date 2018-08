Buona la prima per il Polvarone

Prima della stagione per la Compagnia del Polvarone con la nuova commedia “E’ Natale… non badare”. A Le Poggiola per la tradizionale Festa del Ferragosto Puggiulino c’è stato il debutto ed è stato subito un grande successo. Tutto esaurito il grande prato sotto il palco con tanta gente anche in piedi, il nuovo lavoro di Roberta Sodi ha subito catturato l’attenzione degli spettatori con il solito ritmo incalzante, le battute argute e divertenti, la splendida scenografia che è da sempre una caratteristica del Polvarone. I costumi belli e molto curati, ma soprattutto gli attori vecchi e nuovi, hanno dato vita ad uno spettacolo sempre vivo e scoppiettante. La storia in sintesi si svolge a Natale in casa Caporali dove si ritrova tutta la famiglia. La vigilia ed il giorno di Natale sono riprodotti con grande cura. Affiorano le gelosie, i pettegolezzi, gli intrighi in un susseguirsi di colpi di scena, con protagonisti sempre ben calati nella parte. Diciotto persone in scena, che hanno trascinato il pubblico con le loro interpretazioni sempre molto genuine. La nuova commedia scritta e diretta da Roberta Sodi ha colpito nel segno: Brillante, arguta, con il solito calore del vernacolo aretino, E’ NATALE… NON BADARE sarà il nuovo successo della stagione che va a cominciare.