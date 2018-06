Bresaglieri a Sansepolcro, folla per il raduno generale

Un fine settimana con la fanfara dei Bersaglieri. Si è svolto a Sansepolcro il 41° Raduno Regionale dei Bersaglieri, manifestazione che ha portato tantissimi cappelli piumati tra squilli di trombe e solenni cerimonie. Per la giornata clou del raduno organizzato dall’Associazione Nazionale Bersaglieri il 9 e 10 giugno aveva organizzato un ricco programma di iniziative.

Le celebrazioni hanno preso il via sabato, dalle 8:30 con la “Sveglia della città” con squilli di tromba delle Fanfare e il successivo ritiro del Medagliere lasciato in custodia la notte precedente al primo cittadino; poi la cerimonia dell’Alzabandiera con deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di Porta Fiorentina; dopo l’ammassamento e schieramento dei reparti, alle 10:30 è previsto l’ingresso dei Gonfaloni e la grande sfilata per le vie del centro in programma dalle 11:30.