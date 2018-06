Borgo alla Collina, in mostra gli abiti più belli del Carnevale di Stia

Interessante iniziativa alla sede dell’Accademia casentinese di lettere, arti, scienze ed economia. Nella sede di Borgo alla Collina (Castel San Niccolò) sabato prossimo 16 giugno alle ore 17 apre una bella mostra che espone alcuni fra i più bei costumi del Carnevale di Stia. Sono in tutto circa trenta vestiti, realizzati con passione e gusto negli anni per partecipare alle sfilate o alle varie edizioni della “Maschera d’oro”, iniziativa legata alle manifestazioni carnevalesche. Ogni maschera ha un titolo: Libromania, Eldorado, Cacciatori di fiabe, Pagliacci in vacanza e così via. La mostra rimarrà aperta a casa Landino, sede dell’Accademia, fino al 30 settembre. Orario: tutte le domeniche mattina dalle ore 10 alle 13. La giornata di sabato tuttavia non sarà solo dedicata all’inaugurazione della mostra, ma anche incontro inaugurale della stagione 2018 dell’Accademia, che come di consueto propone per il periodo estivo una serie di interessanti incontri e appuntamenti a tema scientifico e culturale. Verranno dunque presentate le attività di quest’anno, insieme al nuovo numero del giornale dell’Accademia; sarà premiato l’Istituto Enrico Fermi di Bibbiena, e ci saranno iniziative collaterali fra cui il concerto del fisarmonicista Alessandro Moretti e l’esposizione della pittrice Neri.