Biblioteca, proseguono gli appuntamenti per i più piccoli con la rassegna “Nati per leggere”

Proseguono gli appuntamenti nell’ambito dell’iniziativa Nati per Leggere, il programma nazionale di promozione della lettura in età precoce (0-6 anni). Questi gli appuntamenti per il mese di aprile:

“Dolci rime e melodie” per bambini dai 6 ai 24 mesi, rivolto anche ai genitori: storie in rima e melodie da ascoltare e condividere. Mercoledì 4 aprile alle 17 presso la sala di lettura e documentazione interculturale Malala Yousafzai. Martedì 10 aprile alle 17 presso la sezione ragazzi della Biblioteca Città di Arezzo.

“A spasso con le storie” per bambini dai 3 ai 6 anni, rivolto anche ai genitori: un viaggio nel mondo delle storie alla scoperta dei bei libri e un laboratorio creativo. Martedì 17 aprile alle 17 presso la sezione ragazzi della Biblioteca Città di Arezzo. Venerdì 20 aprile alle 17 presso la sala di lettura e documentazione interculturale Malala Yousafzai

Per i genitori c’è poi “Leggere per il benessere di grandi e piccini”, appuntamento durante il quale le bibliotecarie illustreranno il programma Nati per Leggere e gli effetti benefici della lettura: giovedì 19 aprile alle 18 presso la sezione ragazzi della Biblioteca Città di Arezzo. Gli incontri sono gratuiti.