Bibbiena, fine settimana ricco di eventi e shopping

Si prepara un fine settimana intenso di lavoro per i negozianti del centro storico di Bibbiena, che sabato 16 e domenica 17 giugno hanno deciso di restare sempre aperti per animare la città e accogliere al meglio ai turisti e visitatori che arriveranno per partecipare agli eventi in programma.

Sabato 16 giugno sono attesi almeno trecento appassionati di fotografia per l’inaugurazione della mostra sulla famiglia in Italia nei locali del Centro Italiano della Fotografia d’Autore e, a seguire, per il percorso fotogastronomico in sei tappe allestito lungo le strade del centro, con tanto di musica e sorprese varie in piazza Tarlati a partire dalle 21. Nell’occasione, le vetrine dei negozi resteranno accese fino alla mezzanotte e sarà quindi possibile fare shopping sotto le stelle, fra prodotti gastronomici tipici, calzature, abbigliamento, articoli per la casa e tanti altri prodotti di qualità.

Domenica 17 giugno ancora un’apertura straordinaria per la rete commerciale, che per tutto il giorno farà da ‘supporto’ agli ambulanti della tradizionale Fiera d’Estate organizzata dal Comune. Un’occhiata ai banchi e una alle vetrine dei negozi, per quanti arriveranno in città richiamati dalla voglia di fare acquisti non ci sarà che l’imbarazzo della scelta, fra tante idee per rinnovare casa o guardaroba. Una bella opportunità anche per visitare Bibbiena, centro ricco di storia e cuore del Casentino, da cui si ammira un panorama strepitoso sulla vallata.