Bent al Teatro Verdi ultimo appuntamento stasera del Festival dei Diritti

In occasione della Giornata della Memoria 2018, lunedì 22 gennaio alle ore 21.15 al Teatro Verdi di Monte San Savino andrà in scena lo spettacolo “Bent”, una produzione Associazione Culturale Masaccio.

Lo spettacolo sarà preceduto dall’incontro e aperitivo gratuito alle ore 18:30 presso l’Interno 43 (via Sansovino,43). La serata è inserita nel programma del Festival dei Diritti e realizzata in collaborazione con l’Associazione Salomon Fiorentino.

Lo spettacolo è ripreso dall’omonimo romanzo di Martin Sherman, adattamento e regia Lorenzo Tarocchi, con Gabriele Giaffreda, Alessio Nieddu, Henrj Bartolini, Alessandro Novolissi, Davide Arena, Francesco Tasselli

Si parla ancora troppo poco dello sterminio subito da migliaia di persone solo in ragione del proprio orientamento sessuale. La pièce fu rappresentata per la prima volta al London’s Royal Court Theatre nel 1979. Fino a quel momento c’era scarsissima conoscenza della persecuzione nazista contro gli omosessuali, basata sul paragrafo 175 del codice penale tedesco che criminalizzava l’omosessualità maschile. La forza di questo spettacolo sta nel fatto che pone l’accento sulla capacità di prendere coscienza della propria dignità e sul valore dell’amore in una situazione di completa disumanizzazione e lo fa a tratti con tagliente ironia.

Il Festival dei Diritti è promosso da Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Monte San Savino, Comune di Capolona, Comune di Marciano della Chiana, A. S. Monteservizi, Officine della Cultura, Arci Gay Arezzo Chimera Arcobaleno, Prodigio Divino.

Info e Prevendite

Monte San Savino: Ufficio Informazioni Turistiche, Piazza Gamurrini 22 (c/o Il cassero) tel. 0575 849418

Arezzo: Officine della Cultura – via Trasimeno 16, tel. 0575 27961

Rete Teatrale Aretina – via Bicchieraia 34, tel. 0575 1824380

CIRCUITO BOXOFFICETOSCANA

www.boxofficetoscana.it

PREVENDITA ON LINE www.boxol.it