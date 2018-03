Balestrieri di Sansepolcro, una mostra che ricorda il gruppo degli Sbandieratori

Una mostra fotografica per ricordare un breve ma pur sempre significativo capitolo di storia. Si intitola “Giovani Memorie – 40 anni di amicizia nata con la bandiera” e raccoglie gli scatti più significativi dei cinque anni compresi fra il 1977 e il 1982, quelli nei quali la Società Balestrieri di Sansepolcro aveva rifondato una propria squadra di sbandieratori in contemporanea con il gruppo “storico” esistente anche oggi, che si era staccato dal sodalizio armigero per diventare realtà autonoma. Un periodo nel quale si sono comunque creati i presupposti per la successiva riunificazione e che i ragazzi di allora, oggi uomini che hanno superato la cinquantina, hanno voluto ricordare, anche per le soddisfazioni riservate da quella esperienza, vedi ad esempio la presenza allo stadio Olimpico di Roma in occasione della Coppa del Mondo di atletica leggera del 1981, la trasferta a Lioni (Avellino) all’indomani del terribile terremoto che nel novembre del 1980 ha martoriato l’Irpinia e anche la tournee a Dortmund, in Germania. La mostra verrà inaugurata sabato 17 marzo alle ore 18 e sarà visitabile fino a martedì 2 aprile nella sala esposizioni di Palazzo Pretorio con i seguenti orari: nei giorni feriali, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.30; il sabato e i festivi apertura pressochè completa per l’intera giornata. Un riconoscimento particolare dai giovani di allora verrà consegnato ai familiari di Juan Carlos Ufenast, componente del gruppo morto esattamente 35 anni fa in un tragico incidente stradale.

Di seguito, l’elenco dei componenti, suddivisi per ruoli.

CHIARINE: Giordano Falleri, Fabrizio Lucchetti, Giulio Bastianoni, Maurizio Mammuccini, Claudio Ponti, Fabrizio Gori, Gianni Cesile e Marco Fiorucci.

TAMBURINI: Marcello Pigolotti, Massimo Gianfranceschi, Paolo Gianfranceschi, Marco Bellanti, Paolo Allegrini, Lorenzo Pierini, Roberto Tredici, Riccardo Piccini, Michele Rasola, Maurizio Bizzarri, Massimo Zanchi, Giuseppe Leonardi e Stefano Quartucci.

SBANDIERATORI: Giovanni Mercati, Adriano Giusti, Renato Piccini, Toni Testerini, Fernando Dell’Omarino, Silvano Rubechi, Savino Chimenti, Enrico Letardi, Raffaello Giovagnoli, Luciano Lazzerini, Marco Testi, Francesco Gianfranceschi, Maurizio Alessandrini, Juan Carlos Ufenast, Paolo Gennaioli, Massimo Bernacchi, Marcello Bardi, Claudio Del Bolgia e Maurizio Gherardi.