Bagno di folla per Massimo Ceccherini al Neri chiusura in bellezza per le feste paesane dell'”Estate Cavrigliese”

Una piazza dei Pini stracolma per assistere allo spettacolo dei “Gemelli Siamesi”, finalisti Italian’s got talent, insieme a Massimo Ceccherini. Si è chiusa nel migliore di modi la 44esima edizione della “Sagra del panello con l’uva”, promossa dal Circolo Arci La Pace del Neri con il patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione Comunale. Davvero intenso il programma. Il momento clou del cartellone è arrivato questa domenica. Nel pomeriggio c’è stata l’esibizione musicale della “Schiacchetrà street band”. L’evento ha segnato anche la conclusione di “Dolce e chiara è la notte”, la rassegna estiva promossa dall’Amministrazione che come ogni anno ha portato la musica nei luoghi più importanti e suggestivi del nostro territorio comunale.

In serata infine in piazza dei Pini applausi a scena aperta per l’atteso spettacolo comico con Massimo Ceccherini, l’attore comico fiorentino noto al pubblico grazie ad alcuni film di successo e alle sue partecipazioni a reality show. L’esibizione di Ceccherini, magistralmente spalleggiato dai “Gemelli Siamesi”, ha divertito tutto il pubblico presente, concludendo, con la sua spiccata comicità, le feste paesane promosse nei vari centri del territorio comunale. Il modo migliore per archiviare un’estate che ha messo di nuovo in mostra l’operosità del tessuto associativo cavrigliese.