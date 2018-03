Aurora Ridens ospita la comicità romana del Comicrofono

La comicità romana arriva ad Aurora Ridens. Il laboratorio di pubblica sperimentazione comica dei Noidellescarpediverse, giunto alla quindicesima edizione, torna mercoledì 28 marzo con le risate garantite da Sergio Giuffrida da Colorado e dagli artisti del suo progetto Comicrofono che nella capitale sta riscuotendo grandi apprezzamenti. La serata, ad ingresso gratuito, prenderà il via alle 21.15 al Circolo Culturale Aurora di piazza Sant’Agostino e, come consueto, rappresenterà una vetrina per tanti comici che si ritroveranno ad Arezzo per provare i loro nuovi sketch e i loro nuovi personaggi.

Tra questi spicca la presenza dei protagonisti del laboratorio di stand up comedy del Comicrofono che, nato da un’idea di Giuffrida, riunisce tanti cabarettisti di Roma che sul palco presentano i loro monologhi senza utilizzare travestimenti o senza imitare personaggi, con l’obiettivo di utilizzare la sola parola come strumento per far sorridere attraverso racconti in cui parlano di sé stessi, di vita quotidiana, di politica o di temi sociali. Il progetto sta facendo emergere tanti brillanti artisti e, alcuni di questi, faranno tappa ad Aurora Ridens. Tra i comici più attesi della serata rientrerà lo stesso Giuffrida che, vincitore di Sos Cabaret 2017 e di altri prestigiosi concorsi nazionali, vanta nel proprio curriculum una fortunata carriera artistica che l’ha visto partecipare ad alcune edizioni del Lab Zelig ed arrivare fino ai grandi palcoscenici nazionali televisivi, approdando nel 2014 a Colorado su Italia1. Tra gli ospiti di punta del terzo appuntamento di Aurora Ridens vi sarà anche Daniele Magini, comico monologhista di Abbadia San Salvatore che è stato tra i protagonisti del Lab Zelig Toscana e che ha raggiunto la celebrità per le sue apparizioni in programmi televisivi alla Rai e a Mediaset, tra i quali spicca “La sai l’ultima”.

Il cabaret di Comicrofono, Giuffrida e Magini si alternerà a quello dei padroni di casa di Aurora Ridens, cioè la coppia casentinese Alan&Lenny (Alan Bigiarini e Lenny Graziani) e Riccardo Valeriani dei Noidellescarpediverse che salirà sul palco come conduttore e come comico per testare alcuni nuovi personaggi. Samuele Boncompagni, altra “anima” dei Noidellescarpediverse, non sarà fisicamente presente allo spettacolo ma porterà comunque un contributo attraverso la registrazione di alcuni monologhi e di alcune battute, mentre ad arricchire ulteriormente la serata contribuirà la musica dal vivo con la chitarra di Johnny Sassoli e la voce di Graziani.

«Aurora Ridens propone una serata particolarmente ricca e variegata – commenta Bigiarini. – In un solo appuntamento, infatti, uniremo i comici romani del Comicrofono, il vincitore in carica di Sos Cabaret Giuffrida e un bravo comico toscano come Magini, oltre ai tradizionali interventi degli artisti aretini, alla musica e a tante altre sorprese: per chi cerca risate e divertimento si tratta di un’occasione da non perdere».