Aspettando Arezzo & Fotografia, ecco le iniziative dell’associazione Imago

Dopo il taglio del nastro della mostra “Vivian Maier Dans le Miroir” continuano a pieno ritmo le iniziative messe in calendario dall’associazione fotografica Imago nell’ambito di Aspettando Arezzo & Fotografia.

La mostra dedicata alla tata fotografa di Chicago è aperta e visitabile tutti i giorni (escluso lunedì 25 dicembre e lunedì 1° gennaio) dalle 10,30 del mattino alle 19,30 (per info e costi: www.arezzoefotografia.com). L’esposizione vanta un corpus di ottanta scatti appartenenti al Fondo Francese di Vivian Maier e ad un collezionista privato. Oltre la metà di queste immagini è per la prima volta esposta in Italia. Trenta in tutto le pellicole originali degli anni ’50/’60 di cui parte sviluppate dall’artista stessa all’interno della propria camera oscura di Chicago.

Oltre alla mostra dedicata a Vivian Maier, la sede espositiva ospita anche la rassegna curata da parte dei soci dell’associazione Imago. Le immagini realizzate dai membri del gruppo aretino compongono una delle ale più importanti della rassegna stessa. Di fianco ecco le fotografie realizzate dai ragazzi dello studio Clé, partner dell’iniziativa che ha messo alla prova i più piccoli nella street photography.

Ad impreziosire ulteriormente la mostra anche le riproduzioni in fine art di “Lei. Vivian Maier” ultima fatica artistica di Cinzia Ghigliano.

Il calendario delle iniziative del mese di dicembre e gennaio

Sabato 30 dicembre

Ore 21 Galleria Spazio Imago

via Vittorio Veneto 33/20 Arezzo

Proiezione: “Alla ricerca di Vivian Maier”

Alla ricerca di Vivian Maier (Finding Vivian Maier) è un film del 2013 diretto da John Maloof e Charlie Siskel. È un documentario sulla fotografa Vivian Maier. Le opere della Maier erano quasi completamente sconosciute durante la sua vita, e il film documenta come Maloof scoprì i suoi lavori e la sua vita come bambinaia a Chicago attraverso interviste a persone che la conobbero.

Il film è stato presentato in anteprima il 9 settembre 2013 al Toronto International Film Festival. In seguito è stato proiettato a numerosi festival, ed è stato distribuito negli Stati Uniti il 28 marzo 2014 dalla Sundance Selects. In Italia è stato distribuito il 17 aprile dalla Giangiacomo Feltrinelli Editore. Il film ha vinto diversi premi, e ha ricevuto una nomination per l’Oscar al miglior documentario ai premi Oscar 2015.

Sabato 6 gennaio 2018

Ore 16,30 Galleria Spazio Imago

via Vittorio Veneto 33/20 Arezzo

Presentazione del libro: “Lei. Vivian Maier” di Cinzia Ghigliano

All’evento sarà presente l’autrice stessa.

Domenica 7 gennaio 2018

Alle 9,30 all’interno della sede dell’associazione Imago la vignettista e creatrice di fumetti Cinzia Ghigliano si metterà al lavoro insieme ai bambini per realizzare un laboratorio di arti figurative e di improvvisazione fumettistica

Tutte le info su: www.arezzoefotografia.com oppure www.imagoarezzo.com