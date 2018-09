Arezzo incontra l’Inghilterra: grande festa all’Accademia Britannica

Letture di favole, giochi, premiazioni, tè e biscotti: tutto rigorosamente in lingua inglese. Sabato 22 settembre, dalle 15.00 alle 18.00, è in programma un viaggio all’interno della cultura e delle tradizioni dell’Inghilterra in occasione della festa d’inaugurazione del nuovo anno di studi di IH Arezzo – Accademia Britannica. La principale scuola d’inglese della città di Arezzo, nata nel 1979 e proiettata verso il quarantesimo anniversario di attività, aprirà le porte dei suoi locali in via Pietro da Cortona per un Open Day che proporrà una giornata di iniziative gratuite in cui persone di tutte le età potranno conoscerne e provarne le diverse attività didattiche.

Una particolare attenzione sarà rivolta ai bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari che potranno vivere un primo avvicinamento all’inglese con lo Storytime, una divertente lettura di storie e di racconti in lingua. I più grandi avranno invece l’opportunità di valutare il proprio grado di preparazione attraverso test di livello gratuiti, mentre la novità di questo Open Day sarà rappresentata da divertenti concorsi per ogni fascia di età che proporranno sfide, giochi e quiz in cui i vincitori otterranno sconti sui futuri corsi di inglese. Tra i momenti più attesi rientra la premiazione dei circa ottanta studenti che nel corso dell’ultimo anno hanno partecipato alle lezioni di IH Arezzo – Accademia Britannica e che hanno sostenuto un esame Cambridge English, meritando la certificazione della prestigiosa università inglese. Nell’occasione, inoltre, la scuola presenterà i corsi e i progetti che caratterizzeranno il nuovo anno accademico, rinnovando un servizio di insegnamento, di perfezionamento e di formazione nella lingua inglese per privati, aziende, scuole statali e docenti. In pieno stile britannico, infine, alle 17.00 in punto verrà offerta a tutti i presenti una merenda a base di tè e biscotti.

«L’Open Day – spiega Patricia Clay, direttrice di IH Arezzo – Accademia Britannica, – rappresenta un’occasione rivolta a tutti i cittadini per vivere un pomeriggio tipicamente inglese, alla scoperta di una scuola che ogni anno accompagna oltre duemila aretini ad effettuare esami di lingua. La qualità della proposta didattica è certificata dal nostro inserimento all’interno dell’International House World Organisation di Londra tra le centosessanta migliori scuole d’inglese di tutto il mondo, con un prestigioso riconoscimento che testimonia Arezzo come un centro d’eccellenza internazionale per l’insegnamento di questa lingua».