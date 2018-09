Arezzo al Villammare Film Festival: dedicata alla città la miglior colonna sonora. Premio ad Alessandra Nicita

Arezzo protagonista sabato sera durante la XVII edizione del Villammare Film Festival. Premiata la cantautrice Alessandra Nicita che ha composto un brano dedicato ad Arezzo, dal titolo “La luce e l’ombra”, in cui durante le riprese del film si vede una panoramica della città aretina sulle note della Nicita,che ha ottenuto un riconoscimento come miglior colonna sonora inserita all’interno del film prossimamente in uscita. Alla serata erano presenti,oltre allo stesso regista, lo sceneggiatore Ferruccio Tuozzo e, tra gli ospiti della serata, anche gli attori Enrico Lo Verso, Milena Miconi e Anna Falchi.