Appuntamenti d’autunno torna nel Medioevo: in scena “Orlando a Roncisvalle”

Il Medioevo torna a teatro con “Appuntamenti d’Autunno”!

“Orlando a Roncisvalle” va in scena al Teatro Dovizi di Bibbiena il 6 ottobre alle ore 21:00 in apertura della rassegna autunnale. Lo spettacolo allestito interamente degli studenti del corso di teatro del liceo scientifico “Galileo Galilei” di Poppi (AR) con la regia di Alessandra Aricò sotto il coordinamento dell’insegnante Donatella Agnolucci, in collaborazione con Nata.

L’opera, scritta dai ragazzi stessi sotto la supervisione della regista e attrice Alessandra Aricò, proietta indietro nel tempo gli spettatori e allo stesso tempo rivisita un evento storico in chiave più dinamica, ironica e piacevole.

La battaglia di Roncisvalle è lo scontro tra i paladini cristiani di Carlo Magno contro i saraceni di re Marsilio; sfruttando il metateatro, la realtà dei fatti si mescola con i commenti di alcuni personaggi esterni, che commentano le scene come spettatori, rendendo comica quella che in origine era una tragedia.

I ragazzi diventano uomini e bestie consapevoli di cosa stanno facendo, rendendo lo spettacolo verosimile e credibile oltre che interessante.

La rassegna prosegue il giorno successivo domenica 7 ottobre alle ore 17:00 con “Woyzeck” a cura di Mirco Sassoli e degli allievi del corso di teatro Nata, liberamente tratto dall’opera di Georg Büchner in occasione del quarantesimo anniversario della Legge Basaglia.

Info e prenotazioni: 379 1425201 (anche sms e WhatsApp).