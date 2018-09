Aperte le iscrizioni alla Scuola Comunale di Teatro di Sansepolcro

La Scuola di Teatro Comunale di Sansepolcro gestita dall’Associazione Culturale Laboratori Permanenti e diretta da Caterina Casini riapre i suoi corsi e laboratori per l’anno Accademico 2018/19.

La Scuola di Teatro, una delle pochissime scuole di teatro comunali Italiane con sede al Teatro Alla Misericordia di Sansepolcro ha ottenuto nel 2016 il riconoscimento da parte del NUOVOIMAIE come una delle 11 eccellenze didattiche teatrali italiane presenti in Italia (con pubblicazione del libro “PROFESSIONE ATTORE – Viaggi di formazione in Italia”di Katia Ippaso).

La Scuola presenta lezioni per tre livelli di preparazione: 1′, 2′, 3′ livello, Masterclass e Stage organizzati con altre Scuole di Teatro Nazionali, Compagnie e Artisti nazionali e internazionali.

Gli allievi della Scuola potranno compartecipare e assistere a diverse messe in scena di Laboratori Permanenti per il pubblico di Sansepolcro; partecipare al progetto TRAMANDANDO che connette le Scuole di Teatro della provincia di Arezzo in collaborazione con Rete Teatrale Aretina e realizzare spettacoli nel corso dell’anno accademico.

Inoltre, dal 2002 è stata avviata una collaborazione con la USL8 (ora uslsudest Arezzo) riguardante il progetto relativo all’inserimento nei corsi di recitazione di persone con disagio psichico seguite dai servizi socio-sanitari.

Tale progetto ha conseguito nel tempo notevoli risultati ed è ormai una consolidata realtà del nostro territorio; nel maggio 2018 si è tenuta la seconda edizione del Convegno BIOGRAFIE E CREATIVITÀ, che ha visto la partecipazione di altre esperienze analoghe, istituzioni cittadine e regionali, dirigenti usl della città e regionali.

Per info e iscrizioni: laboratoripermanenti.promotion@gmail.com 334.5441166 – 338.3315724