Andrea Scanzi si aggiudica il Premio letterario Montefiore 2018, nella categoria principale (opera edita). La consegna si svolgerà il prossimo 30 settembre nella cornice di Montefiore Conca, incantevole borgo storico in provincia di Rimini.

Si tratta dell’ottava edizione del premio che ha come obiettivi sia quello di promuovere nuovi talenti della letteratura italiana ed estera, sia quello di tributare il giusto riconoscimento agli autori già affermati e meritevoli.

Andrea Scanzi, giornalista, conduttore televisivo e scrittore aretino, ha vinto il premio per il suo pamphlet politico Renzusconi, edito da Paper First.

Il primo posto è condiviso ex aequo con Marco Tullio Barboni, autore del libro “…E lo chiamerai destino”, pubblicato da Kappa editore. Erano 950 in tutto i partecipanti.

Il premio romagnolo si aggiunge ai tanti già messi in bacheca nel 2018 da Scanzi: andando a ritroso, il premio Bruno Lauzi “Penna d’autore” ritirato alla fine di luglio ad Anacapri, il premio Angelo Perla di metà luglio a Monterchi, il Pegaso della Regione Toscana consegnato ad Arezzo, il Premio Casentino dello scorso giugno a Poppi per Renzusconi, il premio Nicosia Etna Wine Fest Awards di Trecastagni (Catania) per i libri dedicati al vino (“Elogio dell’invecchiamento” e “Il vino degli altri”), il premio Oliviero Beha nell’ambito del Festival Fege di Castrolibero e il premio Pietro l’Aretino di Arezzo.