Andrea e il record di 14 puntate di fila a L’Eredità, l’abbraccio con Frizzi

Si è chiusa l’esperienza, bellissima, di Andrea Saccone, 18 anni, studente cortonese (frequenta lo Scientifico a Castiglion Fiorentino) che ha stabilito il nuovo record di partecipazioni consecutive al programma pre serale di Rai Uno L’Eredità, condotto da Fabrizio Frizzi.

E’ stato 13 volte campione, partecipando per 14 serate di fila. Entrato nelle simpatie dei telespettatori (come testimonia il balzo di follower sul suo profilo Instagram dall’inizio della partecipazione), Andrea ha dimostrato nel corso delle serate bravura e intelligenza, riuscendo anche a portare a casa premi per complessivi 47mila euro, frutto di tre vittorie nel gioco finale della Ghigliottina.

Dopo aver sbaragliato la concorrenza per 13 puntate, venerdì scorso 16 marzo si è dovuto arrendere a Giovanni Maresca da Napoli.

Ieri pomeriggio su Instagram ha voluto ricordare l’esperienza appena conclusa postando l’abbraccio con il conduttore Fabrizio Frizzi (“Un abbraccio che vale più di 14 puntate. Ciao e grazie di tutto”). Sempre su Instagram, il cantautore Cesare Cremonini, dopo l’exploit lo ha invitato ad assistere a un suo concerto.

Chiusa la parentesi televisiva, il 18enne cortonese tornerà sui banchi di scuola per affrontare gli esami di maturità.