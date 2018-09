Andrea Giovanardi vince la Coppa del Presidente davanti a Enzo Cestelli e Marco Tontini

È stato Andrea Giovagnini ad aggiudicarsi l’edizione 2018 della Coppa del Presidente, gara individuale fra i balestrieri di Sansepolcro che si è disputata nel pomeriggio di domenica 23 settembre al campo di tiro “Luigi Batti” di Porta del Ponte. Al secondo posto, il veterano Enzo Cestelli (che ha ottenuto la piazza d’onore anche al secolare Palio della Balestra dello scorso 9 settembre) e al terzo Marco Tontini, che era stato ripescato dopo il secondo turno eliminatorio. Alla tenzone hanno infatti partecipato 28 tiratori, con il meccanismo della sfida diretta a due: sono pertanto rimasti dapprima in 14 e poi in 7; l’ottavo qualificato è stato stabilito dal sorteggio, che ha favorito Tontini, il quale ha poi legittimato la sentenza dell’urna conquistando il gradino più basso del podio. La finale su rotella, dipinta da Michele Foni, ha messo di fronte due fra i più validi balestrieri in assoluto del momento, premiando con la vittoria Andrea Giovagnini.

Un fine settimana di pausa e poi gli ultimi due appuntamenti di carattere agonistico del 2018, sempre al campo di tiro “Luigi Batti”: domenica 7 ottobre, tornerà il memorial “Bista Procelli”, giunto alla 20esima edizione e che vedrà di scena a Sansepolcro anche i portacolori di Gubbio, Assisi e San Marino e poi il 14 la gara in onore di Piero della Francesca, che cade in occasione del 526esimo anniversario della morte del sommo artista. A dipingere la rotella sarà quest’anno Pino Nania, noto pittore e scultore residente da molti anni in Alta Valle del Tevere.