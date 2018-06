Anche da Arezzo i treni speciali per i concerti di Firenze Rocks

Più corse regionali Trenitalia a disposizione degli appassionati del Rock, in occasione dei concerti di Firenze Rocks. E il nuovo treno Rock di Trenitalia, costruito proprio in Toscana, ospite d’onore della manifestazione con un modello in scala 1:1 visitabile dal pubblico.

In occasione dei quattro appuntamenti – 14 giugno Foo Fighters, 15 Guns n’Roses, 16 Iron Maiden e 17 Ozzy Osbourne – alla Visarno Arena di Firenze, Trenitalia ha potenziato il servizio ferroviario, richiesto ed effettuato in collaborazione con la Regione Toscana, sulle linee per Pisa, Arezzo e Prato/Pistoia.

In particolare, per agevolare il rientro degli spettatori al termine delle quattro serate, saranno disponibili tre corse in partenza dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella:

· la prima diretta a Pisa Centrale con partenza alle 0.40. Il treno effettuerà fermate intermedie a Firenze Rifredi, Le Piagge, Signa, Montelupo, Empoli, San Miniato, San Romano, Pontedera, Cascina, San Frediano e Navacchio;

· la seconda diretta ad Arezzo con partenza alle 0.45. Il treno effettuerà fermate intermedie a Firenze Campo Marte, Firenze Rovezzano, Compiobbi, Sieci, Pontassieve, S. Ellero, Rignano S/A, Incisa, Figline Valdarno, S. Giovanni Valdarno, Montevarchi, Bucine, Laterina e Ponticino. Nelle serate 15/16/17 giugno, per lavori di manutenzione alla linea ferroviaria, il collegamento tra Montevarchi ed Arezzo sarà effettuato con bus sostitutivo senza fermate intermedie;

· la terza diretta a Prato Centrale e Pistoia con partenza alle 0.50. Il treno effettuerà fermate intermedie a Firenze Rifredi, Firenze Castello, Zambra, Sesto Fiorentino, Il Neto, Pratignone, Prato Centrale, Prato Porta al Serraglio, Prato Borgonuovo e Montale/Agliana.

E’ consentito salire a bordo solo se muniti di biglietto, consigliabile quindi provvedere in anticipo all’acquisto anche per il viaggio di ritorno. Oltre agli sportelli, i biglietti si possono acquistare alle emettitrici self service, sul web all’indirizzo trenitalia.com, con la APP Trenitalia, e nei quasi 4.700 punti aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai).

L’iniziativa rientra nell’ambito delle strategie del Gruppo FS Italiane per migliorare gli spostamenti in occasione di grandi eventi, frequentati soprattutto dai giovani, con l’obiettivo di promuovere la mobilità collettiva condivisa, integrata e sostenibile e soprattutto sicura.

Il nuovo treno regionale Rock di Trenitalia sarà ospite d’onore al Firenze Rocks. Il modello in scala reale (1:1) potrà essere apprezzato e testato dai giovani nell’area #lamusicastacambiando. Il Rock, insieme al Pop, fa parte dei 450 nuovi treni regionali di Trenitalia destinati a rivoluzionare positivamente l’esperienza di viaggio dei pendolari italiani dalla primavera 2019. I modelli dei due nuovi convogli stanno facendo il giro delle piazze italiane, al ritmo di #lamusicastacambiando, il road show di Trenitalia dedicato ai pendolari.

Maggiori info sull’evento su www.firenzerocks.it