Sono trascorsi quarant’anni dal giorno in cui Aldo Moro e la sua scorta furono bloccati da un gruppo armato delle Brigate Rosse in via Fani. Cinque furono le vittime di quel drammatico 16 marzo: Leonardi, Ricci, Iozzino, Rivera, Zizzi, tutti uomini della scorta che furono freddati in pieno centro a Roma. Moro fu sequestrato e la sua prigioni durò 55 giorni.

Era il 9 maggio quando il suo corpo fu rinvenuto all’interno di una Renault 4 rossa in via Caetani.