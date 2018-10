Santuario del Calcinaio, è Luogo del cuore Fai: ecco 50 mila euro di finanziamento. Via ai lavori di sistemazione dei canali fluviali

I soldi del ministero molto probabilmente non arriveranno più. Ma altri lavori sono in procinto di partire a Santa Maria delle Grazie al Calcinaio. Il santuario, gioiello dell’architettura rinascimentale italiana ai piedi del borgo di Cortona, si è classificato all’11esimo posto tra tra i beni più votati a livello nazionale nell’ambito della settima edizione de “I Luoghi del Cuore”.

“Grazie all’impegno dell’Associazione Amici del Calcinaio e della Delegazione FAI di Arezzo, 22.314 persone nel 2014 hanno dimostrato il legame e l’attenzione nei confronti del Santuario segnalandolo al censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo”, ricorda in una nota la diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro.

Di sicuro i fondi raccolti arrivano in un momento importante, ma non saranno sufficienti per placare la delusione espressa negli ultimi giorni dal primo cittadino di Cortona, Francesca Basanieri, che ha denunciato la cancellazione del contributo, del valore di 700mila euro, destinato all’imponente chiesa.

Eppure i cortonesi hanno dimostrato quanto sia importante per loro: “Grazie a questo importante risultato ottenuto nel censimento – spiega ancora la Diocesi – il bene ha potuto beneficiare di un contributo “I Luoghi del Cuore” di 30mila euro – a cui si sono aggiunti 20mila raccolti dall’associazione Amici del Calcinaio – che, su richiesta della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, è stato destinato alla sistemazione dei canali fluviali a monte del santuario, in particolare del cunicolo che attraversa l’edificio religioso nelle parti strutturali di fondazione. L’intervento di sistemazione idraulica dell’area – intervento forse poco appariscente ma fondamentale per la tutela del Santuario – è stato infatti individuato come lavoro di urgenza primaria dalla Diocesi di concerto con la Soprintendenza Archeologica-Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena Grosseto Arezzo”.