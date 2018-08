Al via le prevendita dei biglietti per la Giostra. Da domani anche on line

Biglietteria aperta dalle 8:30 di questa mattina. Al via la vendita dei biglietti per assistere al Saracino del 2 settembre e alla Prova Generale di venerdì 31 agosto. Come da tradizione, la corsa al biglietto ha portato anche decine di giovani ad una sana dormita all’aperto questa notte in modo da essere in prima fila all’apertura del botteghino del teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia. La biglietteria resterà in funzione fino alle 13 e poi dalle 16 alle 18. Dettaglio importante: possono essere acquistati al massimo 4 biglietti a persona.

Dalle ore 12 del giorno successivo, sabato 25 agosto, i tagliandi potranno essere acquistati on line, fino ad esaurimento, sul circuito Boxoffice Toscana e nei 200 punti vendita della Toscana, tra cui quello di Arezzo situato presso il Centro*Arezzo della Galleria Setteponti dell’Ipercoop, in via Giovanni Amendola, oltre che alla biglietteria del teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia e nei locali di Piazza Grande, sotto le Logge Vasari.

Ecco gli altri giorni e orari di apertura.

– Da domenica 26 a giovedì 30 agosto, dalle 11 alle 13 edalle 15.30 alle 19.30: apertura della biglietteria nei locali di Piazza Grande al civico Logge Vasari, 7.

– Venerdì 31 agosto, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22.30: apertura della biglietteria nei locali del teatro Comunale Pietro Aretino di via Bicchieraia 32.

– Sabato primo settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18: apertura della biglietteria nei locali del teatro Comunale Pietro Aretino di via Bicchieraia 32.

– Domenica 2 settembre ,dalle 9 alle 18: apertura della biglietteria nei locali del teatro Comunale Pietro Aretino di via Bicchieraia 32.

Per i bambini fino a 4 anni l’ingresso sarà gratuito, purché assistano alla Giostra seduti in braccio ad un adulto. Da 5 a 14 anni e sopra i 70 anni è invece prevista la riduzione di 10 euro rispetto all’intero per ogni tribuna.

Il prezzo per assistere alla Prova Generale in programma venerdì 31 agosto, è di 7 euro per la tribuna A, di 5 euro per le tribune B e C e di 2 euro per le postazioni in piedi. Non sono previste riduzioni. È invece previsto l’ingresso gratuito per i bambini fino a 4 anni purché assistano alla manifestazione in braccio a un adulto. Vista la natura della manifestazione non è consentito l’accesso con animali domestici di nessuna taglia.