Al via la terza edizione di YouTopic Fest, il festival di Rondine dedicato al conflitto

Tutto pronto per YouTopic Fest, l’evento-network organizzato dal 2016 alla Cittadella della Pace di Rondine ad Arezzo che da venerdì 8 a domenica 10 giugno affronterà il tema della trasformazione del conflitto in ogni sua declinazione, da quello interiore e interpersonale fino a quello sociale e internazionale.

Nel suo ventennale, Rondine dedica la terza edizione del festival, proprio alla riflessione condivisa. Un’iniziativa che nasce per essere luogo di incontro e confronto tra tutte le community di Rondine e coloro che in diversi ambiti della società sono oggi impegnati a diffondere la cultura della pace e della trasformazione dei conflitti, attraverso il proprio impegno civico e professionale, condividendo strumenti ed esperienze per costruire un modello sostenibile di convivenza e condivisione universalmente valido, capace di promuovere pace, integrazione, fiducia e sviluppo in tutto il mondo.

La partenza è fissata per venerdì 8 giugno. Sarà Rondine insieme a CrossThink-LAB ad aprire alle 11.15 il ricco programma, con un incontro che affronterà uno dei temi centrali della nostra società: l’economia, strumento fondamentale per lo sviluppo collettivo ma anche capace di innescare forti conflittualità nel tessuto sociale. Il fondatore di Aboca, Valentino Mercati che sarà intervistato da Alessia Belli CrossThink-LAB manager, moderatrice dell’iniziativa dal titolo “L’Impresa umanistica come strumento di pace”. Un dialogo su quanto la valorizzazione delle radici e lo sviluppo sostenibile dell’ambiente costituiscano un aspetto fondamentale dell’impresa umanistica. Seguirà il pomeriggio alle 18.00 il tavolo “Tra Etica ed Economia”. Storie e modelli di impresa che mettono il valore del lavoro e delle persone al centro di ogni percorso, parteciperanno Natali Kenkadze, ex studente di Rondine georgiana fondatrice del coworking Generator 9.8; Michele Mondora di Mondora srl; Nicola Mele di Happy Network; Marco Bartoletti di BB Holding.

Anche le Rondini d’Oro, gli ex studenti della World House, saranno protagoniste del venerdì, presentando alle 15:30 le loro esperienze, e i risultati dei loro progetti, frutto del percorso umano e formativo intrapreso a Rondine che oggi stanno sensibilmente cominciando a cambiare le società di appartenenza valorizzando il lavoro di Rondine a livello internazionale. Rondini in Action vedrà uno speciale focus dedicato al progetto realizzato in Sierra Leone in occasione delle recenti elezioni presidenziali proprio da RIPL (Rondine International Peace Lab) l’organizzazione fondata solo un anno fa sempre in occasione di You Topic Fest dagli ex studenti di Rondine per realizzare azioni concrete che possano incidere nei Paesi in conflitto. La sera alle 21.30 spazio alla musica con il Quintetto di ottoni di Oida, l’Orchestra Instabile di Arezzo, un viaggio intorno al mondo che attraversa le epoche attraverso brani del repertorio classico, operistico e le grandi colonne sonore del cinema.

Il sabato, a partire dalle 9:30, sarà principalmente dedicato alla cerimonia di chiusura dell’anno scolastico del Quarto Anno Liceale di Eccellenza. Un’ importante momento di restituzione di un progetto in continua crescita e del quale i risultati si toccano con mano. In 3 anni sono 80 gli studenti che in tutta Italia hanno creato un network che trova nella città di Arezzo la sua base operativa promuovendo un innovativo metodo educativo e didattico che permette ai giovani di affrontare le conflittualità nel proprio contesto di vita preparandoli consapevolmente ad essere protagonisti della propria vita e agenti attivi del cambiamento nelle proprie comunità di appartenenza.

Il pomeriggio, dalle 15.30, vedrà momenti di riflessione e condivisione in occasione dell’Assemblea dei soci di Rondine proprio a partire dai vent’anni della sua attività. A seguire, dalle 18.00, uno spazio dedicato alle Community, “Abitare il conflitto in famiglia: affrontare le crisi come opportunità di crescita collettiva” propone un incontro per rilanciare l’azione di tutte le reti di persone che attraverso vari mondi e professionalità stanno portando un messaggio di pace e superamento dei conflitti in tutto il mondo.

La domenica, il ritrovo è per le 9:30 con la YouTopic Family Run, una corsa non competitiva aperta a tutti e che attraversa la Cittadella. Alle 10:00 Bishara Ebeid, teologo ortodosso e docente al Pontificio Istituto Orientale di Roma, sarà protagonista di Parole di Pace. Ultimo evento del ciclo di incontri che attinge alle diverse scritture delle religioni, dei poeti e delle diverse letterature del mondo per nutrire la propria vita interiore e come contributo per la convivenza civile. Il Festival si concluderà con il Cammino della Setteponti, che alle ore 16.00 propone una passeggiata dal Borgo di Rondine a Ponte Buriano, alla scoperta delle bellezze della Setteponti dove nasce la Cittadella del Terzo Millennio.

YouTopic Fest 2018 è realizzato con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Comune di Arezzo e con il contributo di Aboca. Inoltre, l’associazione Rondine realizza le proprie attività in collaborazione con il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto culturale.

Il “Quarto Anno Liceale d’Eccellenza” è parte del progetto di ricerca “Studio e divulgazione del metodo di Rondine” realizzato grazie al contributo di Fondazione Vodafone Italia. Il MIUR riconosce il progetto come percorso di sperimentazione per l’innovazione didattica. Tra i partner che hanno sostenuto la partecipazione degli studenti al percorso Fondazione di Sardegna, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Friuli, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Banca Popolare di Cortona, Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, Fondazione Gilardi, Fondazione Onlus Niccolò Galli e Aboca. Inoltre il progetto è realizzato in collaborazione con Istituto Jacques Maritain, Plef, GOEL- Gruppo cooperativo e Nuovo Laboratorio di Psicologia di Arezzo.

Per info e iscrizioni a YouTopic Fest inviare una mail a accreditamento@rondine.org oppure iscriversi attraverso il sito youtopicfest.rondine.org dove dai prossimi giorni sarà possibile controllare tutti gli aggiornamenti sul festival.