Al via il Valdarno Cinema Festival: gli appuntamenti

Si svolgerà dal 26 al 30 settembre a San Giovanni Valdarno la 36° edizione di Valdarno Cinema Film Festival, una manifestazione completamente rinnovata a cominciare dal nome.

Ecco tutti gli eventi:

– Premio Marzocco d’oro a Claudio Giovannesi. Sabato 29 settembre masterclass alle 19 curata dalla redazione di sentieri Selvaggi e dalle 22 premiazione e poi proiezione di Fiore con introduzione del regista.

– La giuria del concorso sarà formata dall’attrice e produttrice Nicoletta Braschi (Presidente), dalla giornalista e critica cinematografica Beatrice Fiorentino e dalla regista, sceneggiatrice e produttrice Silvia Luzi. Nella giornata di domenica 30 settembre, nel pomeriggio dalle 17 alle 20, saranno protagoniste degli incontri “La parola ai giurati” in cui si ripercorrerà la loro carriera.

– Evento speciale, venerdì 28 settembre alle 21.30 con la presentazione di Friedkin Uncut, già presentato alla 75° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Venezia Classici – Non Fiction. Sarà presente il regista Francesco Zippel.

– Valdarno Scuola, venerdì 28 settembre dalle 9.30. Con la proiezione del film Sicilian Ghost Story e, a seguire, incontro con il regista Antonio Piazza.

– Giornata dedicata alle Energie rinnovabili organizzata da Enel e dal Comune di San Giovanni Valdarno. Sabato 29 settembre dalle ore 10. Con la proiezione del documentario Energia libera tutti… di Bruno Santini e Leonardo Scucchi. Poi incontro con i registi e round table sul tema. Saranno presenti gli alunni delle scuole medie e superiori.

– Notte horror tra sabato 29 e domenica 30 organizzata dal FIPILI Horror Festival che inizierà a partire dalle 00.30. Tra gli eventi, la proiezione di Suspiria (1977) di Dario Argento in attesa dell’uscita del remake di Luca Guadagnino. Saranno presenti gli organizzatori Alessio Porquier (Direttore artistico) e Ciro Di Dato (Direttore tecnico).

– Focus sul Sardinia Film Festival nel pomeriggio di sabato 29 settembre dalle 16.45 alla presenza del Direttore artistico Carlo Dessì.

– 23 film in concorso, 12 Eventi Speciali, 5 in Spazio Toscana, 5 cortometraggi per la Notte Horror e 6 per il focus sul Sardinia Film Festival.

– Da quest’anno, oltre al Cinema Masaccio, le location saranno Palazzo d’Arnolfo e Palazzo Corboli.

– La premiazione avrà luogo domenica 30 settembre dalle 22.

WORKSHOP

*si svolgeranno al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA CON GIUSEPPE LANCI a cura di Blanket. Venerdì 28 settembre dalle 10 alle 16

Giovedì 27 settembre dalle 21 presentazione del libro La luce come emozione di Giuseppe Lanci.

FULL IMMERSION DI CRITICA CINEMATOGRAFICA a cura della redazione di Sentieri Selvaggi con lezioni di Elisabetta Vagaggini (Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, coordinatrice del sito mediatecatoscana.it, referente per il cinema di intotoscana.it e conduttrice della trasmissione Toscana Cine News, in onda su Toscana Tv, Canale 3 Siena e intotoscana.it), Carlo Valeri e Aldo Spiniello (Direttori Sentieri Selvaggi Magazine). Le masterclass sono condotte da Sergio Sozzo (direttore editoriale del quotidiano online www.sentieriselvaggi.it) e Simone Emiliani (Direttore artistico ValdarnoCinema Film Festival e Supervisore di Sentieri Selvaggi).