Al Girifalco ultima settimana per l’antologica di Maurizio Galimberti e le altre mostre di Fiaf

Ultima settimana alla Fortezza del Girifalco per visitare le mostre collegate al 70° Congresso della FIAF, recentemente svolto a Cortona.

Inaugurate lo scorso 9 maggio le mostre saranno visitabili fino al prossimo 17 giugno, un’occasione in più per i visitatori da combinare con lo splendore del luogo e la convivialità del Bistrot.

Fra le mostre spicca la prima antologica di sempre per Maurizio Galimberti. L’autore, per la prima volta in 30 anni di carriera, ha raccolto 100 immagini fra le più rappresentative della sua produzione creando un evento unico che viene ospitato nel magico ambiente della Fortezza.

Realizzate con il sistema Polaroid le istantanee di Galimberti tracciano volti noti e attimi unici scomponendoli con sapienza in decine di tasselli. Fra le immagini in mostra, oltre agli spettacolari mosaici, anche i “ready Made” nei quali piccoli particolari di oggetti della vita quotidiana vengono manipolati in modo sorprendente.

In mostra al Girifalco anche una vasta panoramica sulla produzione italiana recente, grazie alla collaborazione con FIAF: Stefania Adami, Autore dell’Anno FIAF 2018, Nino Migliori con il progetto “Imago Mentis”, Filippo Venturi, Vincitore “Portfolio Italia 2017″, Michele Crameri, Vincitore 17° Spazio Portfolio (Sestri Levante), Matteo Ballostro, secondo Premio 17° Spazio Portfolio (Sestri Levante).

Tra le altre mostre in programma: Mostra degli insigniti FIAF 2018, mostra degli insigniti FIAP 2018, Campioni del mondo 2017, la 27° Biennale stampe a colori FIAP FIAP (in Norvegia), Foto dell’anno 2017, Gran Premio Italia per circoli FIAF, progetto Talent Scout (4° edizione), contest “Per Amore”, promosso da UNHCR in collaborazione con FIAF.