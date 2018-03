Al cinema con Arezzo Notizie: tanti inviti disponibili per l’anteprima del film di Spielberg

C’è grande attesa per l’imminente uscita nelle sale del nuovo film di Steven Spielberg “READY PLAYER ONE”. E per i lettori di Arezzo Notizie c’è una grande opportunità, accaparrarsi l’invito per l’anteprima che si terrà martedì prossimo 20 marzo in due sale della provincia di Arezzo.

Come fare? Basta connettersi a questo link e registrarsi. Così potranno ottenere uno dei tanti inviti gratuiti all’anteprima. A disposizione ci sono 40 inviti validi per due persone per lo spettacolo al Cinema Uci di Arezzo delle ore 20:00, altri 25 inviti per due persone per un totale di 50 posti al Cine 8 di Montevarchi, dove lo spettacolo è previsto per le 20:30.

La scheda del film

Dal regista Steven Spielberg, è in arrivo l’avventura di fantascienza “Ready Player One”, tratta dall’omonimo best seller di Ernest Cline, divenuto un fenomeno di portata mondiale.

Il film è ambientato nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos. Ma le persone hanno trovato la salvezza in OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in eredità a colui che per primo troverà un Easter Egg nascosto da qualche parte all’interno di OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.

Il trailer

Distribuzione: Warner Bros Regia: Steven Spielberg Attori: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Simon Pegg, Mark Rylance, Hannah John-Kamen, T.J. Miller, Ben Mendelsohn, Julia Nickson, Lena Waithe