Ad Arezzo in scena una particolarissima versione de “La Mandragola”

Domenica 10 giugno alle ore 17 al Teatro Virginian, Teatro del Circolo Artistico di Arezzo, Via Dè Redi 12, va in scena una particolarissima e ancora più esilarante versione de “La Mandragola” di Niccolò Machiavelli reinterpretata in un tempo unico dalla compagnia “I Teatranti” di Grosseto, attore, regista e sceneggiatore Fabio Cicaloni.

Al centro dell’intreccio sarà il trentenne Callimaco che, avendo sentito parlare della bellezza e dell’onestà di Lucrezia, moglie dell’anziano avvocato Nicia, lascerà Parigi per recarsi a Firenze con l’intento di conquistarla. Ne favorirà l’impresa cinico consigliere Ligurio che, facendo astutamente leva sul desiderio di paternità di Nicia, suggerirà a Callimaco di fingersi un famoso medico venuto dalla Francia. Il giovane fornirà al vecchio avvocato un farmaco bizzarro: un decotto di mandragola il cui unico effetto collaterale sarà quello di uccidere il primo uomo che avrà rapporti con la donna. L’unica soluzione che sembrerà dunque profilarsi allo spaventato Nicia sarà quella di far giacere Lucrezia con un altro uomo che morirà al suo posto. Lo spettacolo è organizzato dalla Fondazione Atlante per la Maremma di Grosseto ed è ad ingresso libero.

La compagnia “I Teatranti” è guidata dall’attore e regista toscano Fabio Cicaloni, e composta da Andrea Ferrari, Nicola Draoli, Fabrizio Cattarulla e Bernardino Tartaglia, la compagnia I Teatranti nasce a Grosseto nel 2012 ed ha come peculiarità quella di essere formata interamente da uomini che, con l’unico obiettivo di far ridere il proprio pubblico, si calano anche nei più esilaranti ruoli femminili. Info: www.iteatrantidifabiocicaloni.it