Accordo Chl SpA-Teletruria: la Giostra del Saracino in diretta streaming

La Giostra del Saracino in diretta streaming grazie alla partnership tra Teletruria, emittente televisiva toscana fondata nel 1974, e Chl SpA, storica azienda fiorentina tra le pioniere dell’e-commerce in Italia. Le due società hanno unito le forze per consentire la visione sul web della Giostra del Saracino in programma ad Arezzo domenica 2 settembre. Basterà collegarsi al sito www.teletruria.it a partire dalle 16.15 di domenica 2 per seguire le varie fasi di una manifestazione da sempre avvincente e tra le più amate d’Italia.

L’accordo tra Teletruria e Chl SpA non si fermerà alla edizione 2018 della Giostra del Saracino ma proseguirà per una fornitura di servizi ad ampio raggio nell’ambito delle telecomunicazioni. Una sinergia tra due realtà imprenditoriali dinamiche e fortemente legate al territorio, che le vedrà impegnate in eventi di cultura, sport e spettacolo.