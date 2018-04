A Pasquetta Sansepolcro protagonista a Geo su Rai3

A due mesi di distanza dallo speciale di Sereno Variabile, e a pochi giorni dal grande successo mediatico riscosso dalla Resurrezione restaurata, Sansepolcro torna protagonista sulle reti nazionali. Lunedì 2 aprile, giorno di Pasquetta, la celebre trasmissione Geo, in onda su Rai3 e condotta dai presentatori Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, dedicherà ampio spazio alla cultura e alla tradizione culinaria della Città di Piero.

La puntata, in onda alle ore 16:00, vedrà negli spazi fra i documentari diversi momenti dedicati a Sansepolcro. Presente in studio la restauratrice Paola Ilaria Mariotti che racconterà i passaggi chiave del lungo processo di restauro dell’affresco simbolo della città; seguirà l’intervento del balestriere Riccardo Bonauguri, che illustrerà al pubblico la sua balestra antica e il secolare Palio con Gubbio; nell’ultima parte della trasmissione sarà quindi dato ampio spazio ai costumi storici della sartoria Franco Parigi e alla cucina tradizionale biturgense con la cuoca Alessia Uccellini che presenterà un gustoso menù a base di misticanza di Caterina De’ Medici, papero alla melarancia e zuppa di cipolle rosse della Valtiberina.