Giostra: Rauco e Vanneschi affrontano il Re delle Indie: giovani promesse in lizza per Colcitrone

Hanno esordito entrambi come cavalieri non titolari ma, fino ad oggi, mai avevano indossato le vesti dei protagonisti.

Dopo lunga attesa e ad una settimana dalla Giostra, ecco che Porta Crucifera scioglie ogni indugio e rivela i nomi di coloro che affronteranno il Re delle Indie come titolari.

Si tratta di Adalberto Rauco e Lorenzo Vanneschi.

Giovanissimi ed esordienti. Il quartiere rossoverde rinuncia a portare in piazza sia Andrea Carboni che Filippo Fardelli e punta tutto su due delle promesse più brillanti del panorama giostresco.

La decisione ufficiale è arrivata la scorsa notte quando il consiglio direttivo insieme al rettore Andrea Fazzuoli e al capitano Rodolfo Raffaelli ha comunicato l’incarico ai due cavalieri.

Adalberto Rauco, dopo l’esperienza a Porta del Foro, è tornato pochi mesi fa ad indossare i colori di Colcitrone. La stagione appena trascorsa lo ha visto trionfare e distinguersi anche fuori dai confini della provincia dove, in più circostanze, è stato al centro dell’attenzione per le sue indubbie doti cavalleresche.

Lorenzo Vanneschi invece è uno degli esordienti della piazza più promettenti viste le brillanti performance ottenute durante le Prove Generali.