Volontari della Racchetta all’Argentario per il vasto incendio divampato nel pomeriggio di lunedì

Questa notte alle ore 2:30 una squadra di 4 volontari anti-incendi boschivi de “La Racchetta” della sezione di Arezzo partirà verso il Monte Argentario (GR) dove un incendio sta divampando dalle 18:00 di oggi pomeriggio.

Dato il fortissimo vento, che sta anche alimentando le fiamme, i mezzi aerei della flotta della Regione Toscana che stavano intervenendo sono dovuti tornare a terra e il fuoco si sta propagando molto velocemente mettendo a rischio anche le abitazioni.

I volontari aretini saranno sul posto prima dell’alba con la speranza che si calmi il vento permettendo agli elicotteri di intervenire in maniera sinergica con le squadre a terra e di riuscire a fermare i vari fronti che si sono creati. Se così non fosse il lavoro degli uomini e donne a terra sarebbe ancora più complesso e rischioso.

La squadra de “La Racchetta” si avvicenderà a quelle già presenti sul territorio stremate dal lavoro che stanno portando avanti dal pomeriggio, sono già state evacuate 20 famiglie dalle loro case al momento non possono essere fatte previsioni su quando verranno domate le fiamme e stanno venendo valutate varie tattiche di intervento.

L’incendio pare essere stato innescato da un fulmine durante un temporale che si è abbattuto sulla zona.