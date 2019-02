Volontari aretini accorrono nel Pisano per il vasto incendio sul Monte Serra

Volontari aretini accorrono nel Pisano sul fronte del terribile incendio che da questa mattina sta divorando i boschi nei pressi di Vicopisano sul Monte Serra.

"Una squadra della Racchetta di Arezzo - si legge nella nota dell'associazione - è appena partita dalla sede di via Setteponti direzione Vicopisano su richiesta della Sala operativa della Regione Toscana per affrontare un incendio boschivi divampato nella tarda mattinata e ancora fuori controllo.

I volontari aretini arriveranno sul posto verso le 18:00 e opereranno fino alla mezzanotte quando riceveranno il cambio per tornare ad Arezzo".